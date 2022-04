Kolejne problemy Siergieja Karjakina? Władze stawiają sprawę jasno

Karjakin został zawieszony decyzją Komisji Etyki FIDE 21 marca na okres sześciu miesięcy. To oznacza, że nie weźmie udziału w Turnieju Kandydatów, który latem odbędzie się w Madrycie. Arcymistrz zamiast posypać jednak głowę popiąłem, tylko dolał oliwy do ognia deklarując, iż wobec zaistniałej sytuacji planuje stworzyć własną federację szachową i zaprasza do dołączenia do niej każdego zainteresowanego.

Wojna w Ukrainie. Kolejne problemy Siergiera Karjakina?

"Nawet jeśli później przeproszą, nawet jeśli wezmą mnie z powrotem na Turniej Kandydatów, stworzę własną organizację" - mówił, uzasadniając swój ruch.

Jego buta nie spodobała się włodarzom światowej federacji (FIDE), która informuje, że może wydłużyć dyskwalifikację Karjakina. - Jeżeli nadal będzie naruszał nasz kodeks postępowania, taki krok jest możliwy - przekazał dyrektor generalny, Emil Sutowski.

Szachista, choć reprezentuje Rosję, urodził się... w Ukrainie, w Symferopolu, na Krymie. Barwy tego kraju reprezentował do 2009 roku.