Kluczowa wygrana polskiego zespołu. Wciąż są w grze o play-offy

Wrocław lepszy od Berlina

Stawką meczu z Berlin Thunder dla Panthers Wrocław było pozostanie w grze o awans do fazy play-off. Obie ekipy zdawały sobie sprawę, że wynik tego spotkania zadecyduje o kolejności w tabeli konferencji wschodniej European League of Football. Jeśli wygraliby goście - byliby już pewni awansu do fazy pucharowej. Gdyby wrocławianie wygrali więcej niż 10 punktami - to oni byliby już o krok od play-offs. Zwycięstwo trzema punktami sprawia, że teraz "Pantery" muszą liczyć na korzystne wyniki innych spotkań European League of Football oraz wygrać swój następny mecz.