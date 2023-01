Kłopoty przez igrzyskami europejskimi, ważny obiekt bez modernizacji

Kiedy okazało się, że na torze slalomowym w Krakowie odbędą się igrzyska europejskie , ostrzono sobie zęby na to, że obiekt ten zostanie zmodernizowany. To jest jedyne miejsce w Polsce, w którym przygotowują się nasi kadrowicze. Na ten tor zjeżdżają reprezentacje z całego świata.

Zagrożona modernizacja krakowskiej perełki

- Pierwsza część to będzie tylko kosmetyka. Chcielibyśmy, by ta została zrobiona przed igrzyskami europejskimi , a remont z prawdziwego zdarzenia po tej imprezie. Teraz czekamy na decyzje - mówił Sobolewski.

Jeżeli wprowadzony zostanie aneks do umowy, to wówczas na torze dojdzie do wymiany figur, dzięki którym można kształtować trasę slalomu. W grę wchodzi też wymiana bramek, przez które przepływają kajakarze. Do tego ma być nowy punkt startowy.