Najwyższym wynikiem była wygrana Australii z Francją w rozmiarach aż 8-0. To bardzo dotkliwa klęska Francuzów, ósmej drużyny ostatnich mistrzostw świata. Szykuje się ona do dobrego startu jako gospodarz na najbliższych igrzyskach olimpijskich w Paryżu, tak by dorównać Belgom, Holendrom, Niemcom, Hiszpanom czy Anglikom. Na razie niewiele na to wskazuje.