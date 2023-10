Kilka miesięcy temu walczył o życie w szpitalu. Teraz wrócił na boisko

W styczniu podczas meczu Buffalo Bills i Cincinnati Bengals doszło do tragicznego wypadku, podczas którego zawodnik nowojorskiej drużyny Damar Hamlin doznał ataku serca i trafił do szpitala. Kilka miesięcy później 25-latek zaskoczył kibiców i... wbiegł na bosko podczas meczu NFL przeciwko Miami Dolphins. Zarówno dla fanów, jak i dla samego zawodnika był do niezwykle wzruszający moment.