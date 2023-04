Katastrofalna sytuacja "polskiej" dyscypliny. "To może być gwóźdź do trumny"

Kryzys rozpoczął się w 2016 roku, kiedy to afera dopingowa wstrząsnęła polskimi ciężarami, a ze startu wycofani zostali Adrian Zieliński, który cztery lata wcześniej został mistrzem olimpijskim, oraz jego braty Tomasz.

Ostatecznie na starcie stanęło wówczas tylko troje polskich sztangistów. Tak samo liczna była kadra w podnoszeniu ciężarów na igrzyska olimpijskie w Tokio (2020).

Kryzys zaczął się od spektakularnych wpadek dopingowych

- Ogromny kryzys nastał od serii dopingowych wpadek braci Zielińskich, a także Arsena Kasabijewa i Jarosława Samoraja. To był ten moment przełomowy w polskich ciężarach - zauważył w rozmowie z Interia Sport Szymon Kołecki, mistrz (2008) i wicemistrz (2000) olimpijski, medalista mistrzostw świata i Europy oraz rekordzista świata, a w latach 2012-2016 prezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. Obecnie Kołecki jest zawodnikiem MMA.



Wtedy prezesem sekcji podnoszenia ciężarów w Zawiszy Bydgoszcz, którego zawodnikami byli bracia Zielińscy, był Waldemar Gospodarek, obecny prezes związku i wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Tak źle w tym wieku jeszcze nie było

W tym wieku jeszcze tak źle z polskimi ciężarami nie było. Owszem, przed dwoma laty w Moskwie, Biało-Czerwoni także nie zdobyli medalu w dwuboju, ale za to były małe krążki za rywalizację w bojach. Teraz wiele brakowało nawet do tego. Najbliżej tego był Samoraj, który w kategorii do 109 kilogramów zajął piąte miejsce. W rwaniu do małego medalu zabrakło mu dwóch kilogramów. Być może gdyby nie kontuzja łokcia, dokonałby tego.



Tyle że mówimy o małych medalach, a przecież w całej historii ME Polska wywalczyła w sumie 224 medale. Więcej zdobyły tylko Rosja razem z ZSRR oraz Bułgaria.



Mistrzostwa Europy były jedną z kwalifikacji na przyszłoroczne igrzyska w Paryżu. Tym bardziej niepokoi to, co się wydarzyło. Za nieco ponad rok - 25 maja - będziemy już znali finalny ranking. Potem nastąpią jeszcze przesunięcia. Oby tylko na tych listach nie zabrakło Polaków.

Byli prezesi załamani. "Jest bardzo źle. To może być gwóźdź do trumny"

- Mistrzostwa Europy pokazały, w jakim miejscu są nasze ciężary. Mamy kilku młodych zawodników, którzy rozwijają się naprawdę fajnie, ale co się stało z Bartłomiejem Adamusem czy Piotrem Kudłaszykiem - zastanawia się Mariusz Jędra, były wicemistrz świata i Europy, który do niedawna był prezesem PZPC.

- Jestem załamany tym, co się wydarzyło, bo podnoszenie ciężarów zawsze będzie w moim sercu. Obserwuję, co się dzieje i widzę, że nie idzie to w dobrym kierunku. Nie chcę być złym prorokiem, ale może się okazać, że nie będziemy mieli nikogo na igrzyskach, a to byłby gwóźdź do trumny dla tej dyscypliny. Rozmawiam z ludźmi ze środowiska i są załamani tym, co się stało - dodał.

Nieco większym optymistą jest Kołecki.

- Większej katastrofy niż w dwóch ostatnich igrzyskach chyba już nie będzie. Na pewno sytuacja wygląda bardzo źle. Już w Tokio był bardzo symboliczna reprezentacja Polski, której start przeszedł niemal bez echa. Brak medali olimpijskich jest dla tej dyscypliny bolesnym uderzeniem, a gdyby w ogóle nie pojechali... Nie. Jestem przekonany, że ktoś jednak w Paryżu wystąpi. Sam wyjazd na igrzyska nie może być jednak celem. Medale są dla naszej dyscypliny niezbędne - przyznał znakomity przed laty zawodnik.



Gdzie tkwi problem polskich ciężarów? "Jest marazm szkoleniowy"

Gdy pytamy byłych prezesów, gdzie tkwi przyczyna słabych wyników polskiej sztangi, ci wskazują na problemy z trenerami.

- Zawodnik robi to, co każe mu trener kadry. Za wyniki odpowiada zatem sztab szkoleniowy - wskazywał Jędra.

- Nie wiem, co zrobić, by to poprawić. Miałem swoją szansę, kiedy pracowałem w związku. Od tego czasu prochu nie wymyśliłem, więc najgorsze byłoby to, gdybym się mądrzył i dawał dobre rady, skoro sam nic nadzwyczajnego nie zrobiłem. Na pewno jest marazm szkoleniowy w polskich ciężarach. Nie widać przebłysku geniuszu ani u trenerów, ani u zawodników - dodał Kołecki.

W igrzyskach w Paryżu będzie tylko dziesięć kategorii wagowych (pięć u kobiet i pięć u mężczyzn). W każdej z nich wystąpi 12 osób. Każdy kraj będzie mógł wystawić jednak tylko po trzy kobiety i trzech mężczyzn. Oby znalazło się tam choć jedno polskie nazwisko. Nadzieję dają nasze panie, bo kadra została odmłodzona i nie brakuje w niej zawodniczek, które w przyszłości mogą być gwiazdami tego sportu.



