Piętrzą się problemy Roberta Karasia. Ta "wpadka" mocno odbije się na jego wizerunku

"Żółć i zawiść to nasze cechy narodowe. No bo przecież jak można komuś dowalić to jest święto! Nawet wtedy, kiedy ktoś przyzna się do błędu. Nawet, kiedy czarno na białym przedstawia dowody, że do każdych zawodów triathlonowych podchodził czysto. Inaczej nie poddałby się badaniu wariografem" -podkreśliła aktorka.