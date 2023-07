Karaś ostro o szefie POLADA i własnych sponsorach. "Pokazali, kim są"

W organizmie Roberta Karasia, polskiego triathlonisty, mistrza i rekordzisty świata w Ultra Triathlonie, doszło do wykrycia niedozwolonych substancji. Zawodnik do sprawy odniósł się w specjalnym oświadczeniu. - Z ogromnym niedowierzaniem przyjąłem wiadomość od organizatora zawodów w Brazylii, że w moim organizmie wykryto śladowe ilości niedozwolonych substancji. Przed startem w Brazylii sam zabiegałem o zapewnienie badań antydopingowych, ponieważ tylko w ten sposób mój wynik mógł zostać oficjalnie uznany za rekord świata - zapewniał Karaś.

Robert Karaś kontrowersyjnie o szefie POLADA i sponsorach

"Mogą mi tę karę skrócić. To nie jest tak, że jestem "zablokowany", bo z wypowiedzi tego pana wynika, że tak może być. Moi sponsorzy, z którymi na 2-3 lata kontrakt miałem mieć, mówią: po co nam Karaś, skoro 4 lata ma nie startować" - wyznał zawodnik. I kontynuował: "Taką głupią decyzją się wycofali, choć byli jeszcze za mną do wczoraj, wierzyli mi i tak dalej. W sumie dalej mi wierzą, ale poczuli, że jestem im niepotrzebny. I nawet, jak ta karta się odwróci, to ja już w tę współpracę z nimi nie wejdę. Bo też pokazali, kim są. W każdym razie przez tego pana to życie mi się trochę zmieniło" - oświadczył, kierując te słowa w stronę szefa POLADA.