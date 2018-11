Kamil Dziukiewicz: "Big Hou" to lider z krwi i kości

"+Big Hou+, jak nazywamy Chińczyka Hou Yingchao, jest naszym liderem z krwi i kości. Wkrótce znów pojawi się w składzie" - powiedział PAP trener-menedżer tenisistów stołowych mistrza Polski PKS Kolping Frac Jarosław Kamil Dziukiewicz.





W poprzednim sezonie Hou Yingchao wygrał wszystkie 22 pojedynki w superlidze i przyczynił się do historycznego złotego medalu drużyny z Podkarpacia.

W obecnych rozgrywkach, bez Chińczyka w składzie, obrońcy tytułu wygrali cztery spotkania, a przegrali z innymi kandydatami do podium - Dekorglassem Działdowo i Unią AZS AWFiS Gdańsk po 1:3.

"Zgodnie z regulaminem rozgrywek, aby dany zawodników mógł pojawić się w decydującej fazie pucharowej, wcześniej musi wystąpić w co najmniej dwóch meczach rundy jesiennej i dwóch rewanżowej, co uważam za dobre rozwiązanie i dla widowiskowości superligi, i dla kibiców poszczególnych klubów. Dlatego już wkrótce Hou Yingchao swą grą znów będzie czarował publiczność w Jarosławiu i całej Polsce" - stwierdził Dziukiewicz.

Od 22 do 28 listopada pingpongistów Kolpinga Frac czekają trzy potyczki: z Olimpią-Unią Grudziądz, Dojlidami Białystok i Lotto Zooleszcz Gwiazdą Bydgoszcz. Wszystko wskazuje na to, że 38-letniego chińskiego tenisistę stołowego należy spodziewać się w meczach styczniowych - derbowym z Fibrain AZS Politechniką w Rzeszowie (6.1) i wicemistrzem Polski Dartomem Bogorią Grodzisk Mazowiecki (13.1).

"+Big Hou+, jak nazywamy Hou Yingchao, jest naszym liderem z krwi i kości. Bardzo wysoko zawiesił poprzeczkę swym rywalom, a przy okazji i sobie. Każdy liczy, że zawsze będzie wygrywał, a pamiętajmy, że to sport i wiele może się wydarzyć. Nie zmienia to faktu, że mając w składzie Chińczyka jesteśmy faworytem każdego meczu, a zespół czuje się niezwykle pewnie. Awans do najlepszej czwórki to cel podstawowy, a w play off walka o mistrzowski tytuł zacznie się od nowa" - dodał menedżer jarosławian.

Do tej pory w barwach PKS w superlidze występowali Ukrainiec chińskiego pochodzenia Kou Lei (bilans 6-2), Czech Tomas Konecny (6-2) i Piotr Chodorski (2-4). W szerokim składzie jest też m.in. 18-letni Słowak Jakub Zelinka.

"Kuba Zelinka został sprowadzony z myślą o grze w pierwszoligowej drużynie rezerw. Na zapleczu Lotto Superligi spisuje się znakomicie, wygrał 14 z 18 pojedynków i niech dalej spokojnie pracuje. Na debiut w pierwszym zespole jeszcze przyjdzie czas. A jeśli chodzi o podstawowych zawodników, jestem zadowolony i z Konecnego, dla którego to nowy klub, i z Kou Leia, rozgrywającego pierwszy sezon w wymagającej polskiej lidze. Wierzę, że Chodorski poprawi swój bilans i będzie sprawiał niespodzianki" - przyznał Dziukiewicz.

W tabeli Kolping Frac zajmuje piąte miejsce z dorobkiem 12 punktów. Prowadzi Dekorglass - 17 (jeden mecz więcej rozegrany), przed Dartomem Bogorią - 15, Unią AZS AWFiS - 15 oraz Dojlidami - 14.

"Jeśli chodzi o wyróżniających się pingpongistów naszej ligi, wskazałbym na Wei Shihao z Unii, który spełnia oczekiwania po transferze z Francji, oraz na Wanga Zeng Yi z Dojlidów. Ta dwójka robi różnicę" - podsumował wiceprezes PZTS ds. sportowych.