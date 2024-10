Już 13 tysięcy biegaczy na liście startowej 34. Biegu Niepodległości! Największy bieg w Polsce za niespełna 2 tygodnie

Organizator wydarzenia, Fundacja "Maraton Warszawski" oraz MagazynBieganie.pl startują z wyjątkową akcją "POLiczmy się". Jej celem jest zebranie danych o liczbie uczestników każdego z biegów organizowanych w naszym kraju 11 listopada, by zobrazować ogromne zaangażowanie patriotyczno-sportowe Polaków w tym wyjątkowym dniu.

Rekordowa liczba biegaczy na horyzoncie

Na liście startowej tegorocznego 34. Biegu Niepodległości jest już 13 tysięcy zapisanych uczestników. W zeszłym roku ponad 13 tysięcy biegaczy z dumą przekroczyło linię mety, świętując 105. rocznicę odzyskania niepodległości. W tym roku w stolicy nadarzy się wyjątkowa okazja, by zbliżyć się do rekordowych frekwencji i pokazać, że moda na bieganie nie tylko wróciła, ale stale zyskuje na popularności. Półmaraton Warszawski, który odbył się w marcu, przyciągnął największą liczbę uczestników w swojej historii! Każda impreza Warszawskiej Triady Biegowej w tym roku pobiła swoją frekwencję w porównaniu do poprzednich edycji. Teraz czas na Bieg Niepodległości, aby zakończyć ten sezon biegowy z równie imponującym wynikiem! Reklama

Startuj w Warszawie i... gdziekolwiek będziesz!

34. Bieg Niepodległości wystartuje punktualnie o godzinie 11:11, a jego przesłanie wykracza daleko poza samą sportową rywalizację. To wydarzenie jednoczy Polaków w aktywnym świętowaniu niepodległości - od stolicy po najmniejsze miejscowości w kraju.

- Widzimy, że bieganie stało się w Polsce nie tylko popularnym sportem, ale też sposobem na wyrażenie patriotyzmu i wspólnoty. Dla tych, którzy nie mogą być tego dnia w Warszawie, istnieje możliwość uczestnictwa w Biegu Wirtualnym - aż do 17 listopada każdy może przebiec dystans 10 kilometrów, gdziekolwiek się znajduje. Zachęcamy, by ci, którzy wybiorą wirtualny udział, wystartowali 11 listopada o 11:11, aby poczuć jedność z biegaczami z całej Polski i nadać symboliczną wagę temu wyjątkowemu momentowi - mówi Magda Skrocka, dyrektor 34. Biegu Niepodległości.

Bieg Niepodległości /

Rusza akcja "POLiczmy się"!

Tegoroczna edycja biegu będzie wyjątkowa w symbolikę. Oprócz kontynuowania tradycji formułowania przez biegaczy flagi Polski na starcie, organizatorzy ruszają z akcją "POLiczmy się". Jej założeniem jest pokazanie ogromnej skali kultury biegowej w kraju oraz idei świętowania odzyskania niepodległości na sportowo. Reklama

- Bieg Niepodległości jest klasykiem sportowym organizowanym w całej Polsce. To niesamowite uczucie móc podziwiać jak w każdym zakątku kraju Święto Niepodległości obchodzone jest na sportowo. Chcemy podkreślić wagę tych wszystkich inicjatyw - dlatego w tym roku wychodzimy z pomysłem policzenia uczestników każdego z biegów niepodległościowych. Wyraźnie podkreślamy, że do akcji "POLiczmy się" może dołączyć organizator każdego biegu - od wielkomiejskich do lokalnych. Chcemy w ten sposób pokazać skalę zaangażowania biegaczy w to wyjątkowe święto - wyjaśnia Magda Skrocka, dyrektor 34. Biegu Niepodległości.

Fundacja "Maraton Warszawski" zamierza zebrać skrupulatnie informacje o wszelkich inicjatywach biegowych związanych z dniem 11 listopada, a następnie - przy wsparciu ich organizatorów- policzyć uczestników. Akcja organizowana jest we współpracy z portalem MagazynBieganie.pl, który nie tylko policzy, ale też szerzej zaprezentuje niektóre z wyjątkowych inicjatyw biegowych na mapie Polski. W związku z tym pomysłodawcy akcji serdecznie zapraszają przedstawicieli wszystkich dużych i małych inicjatyw biegowych do przysyłania na adres: policzmysie@magazynbieganie.pl linku do swojego wydarzenia, a po biegu - liczby zawodników biorących w nim udział. Reklama

Bieg Niepodległości /

Biegnij i pomagaj z PKO Bankiem Polskim

Bank PKO był sponsorem głównym już dwóch biegów z cyklu Warszawskiej Triady Biegowej, podczas których przeprowadził akcje charytatywne na rzecz osób potrzebujących wsparcia w ratowaniu życia i w procesie leczenia. Nie inaczej będzie 11 listopada, kiedy to po raz trzeci w tym sezonie biegacze spotkają się na trasie, by biegając wspomóc jednocześnie szczytny cel.

Nie zwlekaj, dołącz do Biegu Niepodległości w Warszawie!

Start i meta 34. Biegu Niepodległości tradycyjnie będzie znajdować się na Alei Jana Pawła II - biegi rozpoczną się na wysokości ul. Stawki. Organizatorzy zapraszają do udziału w biegu na 10 kilometrów, zapisów w kategorii Nordic Walking na dystansie około 5 kilometrów oraz w Mili Niepodległości dla dzieci i młodzieży. Nie będą zawiedzeni także ci, którzy 11 listopada nie mogą być w Warszawie. Uruchomiono bowiem równolegle zapisy na wirtualną edycję wydarzenia.

Link do zapisów: https://rejestracja.maratonwarszawski.com

