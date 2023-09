Justyna Kowalczyk Tekieli wspiera 8. "Bieg po Oddech" w Zakopanem

Co to takiego "Bieg po Oddech"? Chodzi o wsparcie i pomoc dla chorych na mukowiscydozę. Jak czytamy na stronie tego wydarzenia "rehabilitacja, fizjoterapia domowa, doposażenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętów, wsparcie w zakupie leków, bezpłatna infolinia, edukowanie i pomoc psychologiczna to najważniejsze projekty dla podopiecznych Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą".