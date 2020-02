Jeździecka Cavaliada. Krzysztof Ludwiczak wygrał Grand Prix Krakowa

Krzysztof Ludwiczak na koniu Cros Blues wygrał Grand Prix Krakowa podczas zakończonych w Tauron Arenie jeździeckich zawodów Cavaliada Tour. Wyniki uzyskane w niedzielnym konkursie zaliczane są do światowego rankingu.

Do najbardziej prestiżowego konkursu w tegorocznej edycji krakowskiego etapu Cavaliady Tour przystąpiło 48 jeźdźców. Parkur z dwunastoma przeszkodami o wysokości od 140 do 160 cm bezbłędnie przejechało dziewięciu uczestników, którzy przystąpili do drugiej rundy. W niej czterech jeźdźców nie zaliczyło żadnego strącenia, a najlepszy czas - 38,06 s uzyskał Ludwiczak, który powtórzył swojej osiągnięcie sprzed trzech tygodni, gdy wygrał Grand Prix Lublina.

Kolejne miejsca zajęli ubiegłoroczny zwycięzca w Tauron Arenie - Wojciech Wojcianiec na Chintablue (38,47) i Luksemburczyk Marcel Ewen na Chimarii PJ (39,62). Zwycięzca otrzymał nagrodę w wysokości 25 000 zł, drugi zawodnik - 20 000 zł, trzeci - 15 000 zł.

Po krakowskim etapie na czele rankingu Cavaliady znajduje się Ludwiczak z dorobkiem 48 punktów. Wyprzedza Seweryna Murdzię (37 pkt.) i Kamila Grzelczyka (36 pkt.)

W niedzielnym konkursie Małej Rundy wystartowało 101 par. Był to konkurs zwykły - na punkty i czas. Bezbłędnie parkur z przeszkodami na 125 cm pokonało 29 par. Najlepszy czas uzyskał reprezentant Polski Jarosław Koziarowski na koniu Chenet. Drugie miejsce zajęła Nicole Szponarska na Zeta Z, a trzecie Michał Tyszko na Victory.

Cavaliadę Dressage Cup wygrała Sandra Sysojeva z Litwy na wałachu Furst, wyprzedzając Katarzynę Konarską na Largo.

Cavaliada Tour to jedyny w Polsce cykl halowych zawodów jeździeckich autoryzowany przez Międzynarodową Federację Jeździecką (FEI). Jest to jedna z najważniejszych imprez w Europie, zaliczana do Pucharu Świata. Po krakowskiej imprezie zawody kończące cykl zaplanowano w Warszawie (12-15 marca).

Grzegorz Wojtowicz





Zdjęcie Krzysztof Ludwiczak / /Łukasz Gągulski / PAP