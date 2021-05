Rozporządzenie, które 25 maja zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw, pozwala na organizację imprez sportowych na świeżym powietrzu, z zachowaniem podstawowego reżimu sanitarnego i w grupach zawodników do 250 osób, startujących w odpowiednim odstępie czasowym. Organizatorzy Gran Fondo Series potwierdzają, że są przygotowani na przeprowadzenie wyścigów w Gdyni i Poznaniu zgodnie z tymi wytycznymi. A to oznacza, że 27 czerwca Gran Fondo Gdynia po roku przerwy wróci do kalendarza trójmiejskich imprez sportowych.

- Cieszymy się bardzo, że powoli wracamy do normalnego funkcjonowania - mówi Łukasz Maleszewski, rzecznik prasowy Gran Fondo Series. - Dzięki intensywnym działaniom Związku Organizatorów Sportu Masowego, którego jesteśmy członkiem, udało się rozpocząć stopniowe "odmrażanie" naszej branży. Na takie zmiany legislacyjne czekaliśmy od dawna i jestem przekonany, że również wielu miłośników nie tylko kolarstwa, ale też biegania czy triathlonu, oczekiwało właśnie takich wiadomości. Dzisiaj pierwszy raz od dawna możemy powiedzieć, że w aktualnej sytuacji epidemicznej i w zgodzie z istniejącymi przepisami, mamy możliwość organizacji naszych wyścigów w pierwotnie planowanych terminach, czyli 27 czerwca w Gdyni i 12 września w Poznaniu - podkreśla.

Zdjęcie Gran Fondo Gdynia / materiały prasowe / materiały prasowe

Trzy trasy do wyboru

Gran Fondo Gdynia to wyścigi dla każdego - od zaprawionych w bojach, doświadczonych kolarzy po wszystkich tych, którzy jazdę na rowerze traktują jako okazję do dobrej zabawy i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Do dyspozycji zawodników jest kilka dystansów:

Gran Fondo - 120 km

Medio Fondo - 80 km

Gran Fondo Family - 30 km

W pakiecie startowym na dwa najdłuższe dystanse każdy zawodnik otrzyma profesjonalną koszulkę kolarską , do której może dodatkowo domówić spodenki. Ponadto, na mecie na każdego będzie czekał pamiątkowy medal. Gran Fondo Gdynia to również maksymalny komfort i bezpieczeństwo jazdy, dzięki całkowicie wyłączonym z ruchu trasom wyścigu. Organizator przeprowadza też wyrywkowe kontrole antydopingowe, mające zapewnić rywalizację fair play.

Rozrywka dla całych rodzin

Gran Fondo Family to okazja do startu dla całych rodzin, ale też dla tych, którzy nie czują się na siłach pokonać dystans 80 czy 120 kilometrów. Trasa wyścigu pozwoli czerpać maksymalną frajdę ze wspólnej przejażdżki. W wyścigu może wziąć udział każdy powyżej 13 roku życia, a zawodnicy poniżej 16 lat muszą wystartować pod opieką osoby dorosłej.

Swoją rywalizację będą też mieli najmłodsi. W Gran Fondo Kids mogą wystartować dzieci od 5 do 12 lat. W zależności od wieku, dla chłopców i dziewczynek przygotowano dystanse od 1000 do 3000 metrów. Wszyscy najmłodsi kolarze na mecie otrzymają pamiątkowy medal.

Zdjęcie Gran Fondo Gdynia / materiały prasowe / materiały prasowe

Dodatkowe atrakcje

Przez cały weekend, oprócz aktywnie spędzonego czasu, można też będzie zwiedzać Expo oraz specjalnie na tę okazję przygotowane muzeum zabytkowych rowerów. W trakcie Gran Fondo Gdynia nikt nie będzie się nudził.

Gran Fondo Gdynia to pierwsza w tym roku okazja do startu kolarzy, ale nie jedyna. 12 września, po raz pierwszy, odbędzie się Gran Fondo Poznań. Już niebawem organizatorzy planują zaprezentować trasę tego wyścigu, ale pewne jest, że w odróżnieniu od wymagającej, pagórkowatej pętli Gran Fondo Gdynia, w Poznaniu można spodziewać się szybkiego ścigania na płaskiej trasie.

Więcej informacji o Gran Fondo Series można znaleźć na www.gfseries.pl. Interia jest patronem medialnym serii Gran Fondo.