Jest na "liście zdrajców", ma wystąpić w polskiej kadrze

Z "listy zdrajców" do Polski. Marzy o starcie w Paryżu

- Nazywam się Olga Safronowa. Urodziłam się i wychowałam na Białorusi w małej miejscowości Orsza. Moja mama jest trenerką jeździectwa i można powiedzieć, że urodziłam się w siodle. Nie pamiętam, kiedy po raz pierwszy wsiadłam na konia, ponieważ stało się to, zanim nauczyłam się chodzić. Ale według mojej mamy, podczas tego pierwszego razu nie

udało im się mnie namówić do zejścia z konia. Tak mi się to spodobało że płakałam za każdym razem, gdy próbowali mnie zsadzić z konia. Udało się rodzicom to zrobić tylko poprzez ściągniecie siodła razem ze mną. Od tamtej pory praktycznie mieszkam w stajni. Nie interesowało mnie już później nic innego niż te ogromne zwierzęta o najmilszych oczach na ziemi. Próbowałam muzyki, tańca, ale konie zawsze wygrywały! Dziś jestem dwukrotną mistrzynią Białorusi, finalistką mistrzostw świata 2019, wielokrotną zwyciężczynią i medalistką etapów Pucharu Świata oraz posiadaczką kwalifikacji na igrzyska olimpijskie w Tokio.



Dlaczego uciekła pani z Białorusi? Jak trafiła pani do Polski i dlaczego akurat do nas?



- Po wyborach prezydenckich na Białorusi w 2020 roku i protestach przeciwko fałszowaniu ich wyników byłam oczywiście po stronie ludzi. Pisałam posty na moich portalach społecznościowych i brałam udział w protestach. Dostałam za to ostrzeżenie, że zostanę wyrzucona z kadry narodowej. Przestali mnie wypuszczać na zawody międzynarodowe, a bez

oficjalnego wniosku z narodowej federacji nie mogłam startować. Tuż przed wyjazdem na kwarantannę do Niemiec (po takiej kwarantannie konie wylatywały do Tokio na igrzyska) komisja państwowa lekarzy na Białorusi uznała mojego konia za kulawego. Od razu zdecydowałam się na wyjazd do kliniki weterynaryjnej w Polsce. Po pierwsze, od początku byłam pewna, że to kłamstwo. A po drugie, wiedziałam, że w Polsce są kliniki weterynaryjne oraz weterynarze najwyższej klasy, którzy mogą zbadać mi konia i wydać prawdziwą opinie na temat stanu zdrowia mojego konia. Potwierdzili oni, że mój koń nie jest kulawy i jest zdolny do startów w zawodach.



To była zatem jedna z form represji. Doświadczyła pani jeszcze innych, a może była zatrzymana za udział w protestach?



- Brałam udział w protestach, ale na szczęście nie zostałam zatrzymana. Na początku były to tylko groźby zwolnienia i zupełny brak możliwości startów w zawodach. Ale gdy tylko wyjechałam z koniem do Polski i napisałam w mediach społecznościowych, że z koniem wszystko jest w porządku, przedstawiciele organów ścigania na Białorusi zaczęli

zbierać informacje o mnie i moje nazwisko pojawiło się na "liście zdrajców". Od razu zdałam sobie sprawę, że nie mogę już wrócić do domu, bo było to bardzo niebezpiecznie.



Co to znaczy? Ilu sportowców jest jeszcze na takiej liście?



- Jest taki kanał na Telegramie o nazwie "Judasze Online". Nie wiem dokładnie kto jest jego autorem, ale jest tam lista i informacje o Białorusinach, którzy publicznie wypowiadali się przeciwko reżimowi Łukaszenki. Nawołuje też do nie zatrudniania takich osób i grozi, że nie będzie dla nich miejsca na Białorusi. Ta lista obejmuje nie tylko sportowców, ale także: artystów, dziennikarzy, lekarzy. Nie mogę dokładnie powiedzieć, ilu jest tam sportowców. Myślę jednak, że około 50 osób.



Ma pani polskie korzenie?



- Nie, nie posiadam polskich korzeni.



Co się dzieje z pani rodziną? Nie martwi się pani o najbliższych?



- Przykro mi, ale nie mogę odpowiedzieć na to pytanie ze względu na bezpieczeństwo mojej rodziny.



Co dla pani znaczy polskie obywatelstwo? Kto pomagał w formalnościach?



- To ogromna szansa na bezpieczne życie i kontynuację mojej sportowej kariery. Boję się wyobrazić sobie, co bym zrobiła, gdybym nie dostała najpierw polskiej wizy humanitarnej, a potem obywatelstwa. Ogromna zasługa w tym jest przede wszystkim Pani Joanny Kluzik-Rostkowskiej i adwokata pana Tomasza Wilińskiego. To nie tylko profesjonaliści w swojej dziedzinie, ale także niesamowicie życzliwi i sympatyczni ludzie, którzy udzielili mi wsparcia w tak trudnym dla mnie czasie. Czuję ogromną odpowiedzialność i dołożę wszelkich starań, aby to zaufanie było uzasadnione. I chcę z całego serca podziękować każdej osobie, która pomogła mi po drodze!