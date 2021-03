Okazuje się, że hat-tricki są nie tylko domeną piłkarzy, ale także pozostają w zasięgu dziennikarza sportowego. Jerzy Mielewski otrzymał Telekamerę Tele Tygodnia 2021 dla komentatora sportowego roku! Komentator, dziennikarz i prezenter Polsatu Sport zdobył 44 procent głosów.

Jerzy Mielewski dla Interii: Podczas dużego turnieju wpadam w stan amoku

Dla Mielewskiego jest to trzecia Telekamera z rzędu. Wcześniej triumfował w 2019 i 2020 roku.

Pozostałymi nominowanymi w tym roku byli: Sylwia Dekiert, Sebastian Mila, Sebastian Szczęsny i Andrzej Twarowski. Podium uzupełnili Twarowski (14%) i Dekiert (21%).

Zamiłowanie do sportu Mielewski odziedziczył po ojcu, który przez wiele lat był sędzią piłkarskim. Jego przygoda z siatkówką rozpoczęła się w szkole podstawowej. W liceum grał w barwach klubu MDK Warszawa. Pozostał przy swojej ukochanej dyscyplinie do chwili obecnej. Od 2002 roku spełnia się w roli komentatora i prezentera Polsatu Sport.



Jerzy Mielewski i jego "Prawda Siatki"

- Generalnie pracę podczas dużego turnieju porównałbym do swego rodzaju amoku. I ja w taki stan wpadam. Po prostu efektywność pracy staje się dla mnie najważniejsza. Nie patrzę na dobro mojego organizmu, pozostając cały czas w transie i swego rodzaju euforii. Oczywiście czasami ten stan, gdy nie idzie naszym sportowcom, przeistacza się także w smutek. Gdy już taki turniej się kończy i wracam do domu, dopiero wtedy odczuwam, że coś się we mnie "wyłącza". Czasami muszę nawet trochę odchorować - mówił Jerzy Mielewski w rozmowie z Interią - całość TUTAJ !

Razem z Marcinem Lepą prowadzi kanał "Prawda Siatki" na platformie YouTube. Pracuje też przy show "Ninja Warrior Polska".

