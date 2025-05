Oto sportowy biznes Joanny Jędrzejczyk. "Przypadek Igi Świątek pokazuje, że musimy być ostrożni

Jedną z działalności Joanny Jędrzejczyk jest produkcja suplementów diety. W rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" z grudnia zeszłego roku była zawodniczka UFC podkreśliła, że jest to niezwykle ważny aspekt życia wszystkich profesjonalnych sportowców. Zarówno w kontekście jakości produktu, jak i tego, co znajdziemy w jego składzie. Jędrzejczyk przypomniała m.in. sprawę Igi Świątek , która kilka miesięcy temu uzyskała pozytywy wynik w testach antydopingowych.

- Dla każdego sportowca, który tak naprawdę nie bierze dopingu, są to bardzo trudne momenty. Dlatego ja od blisko trzech lat mam swoją linię suplementów i cały czas czuwam nad tym, żeby skład produktów był zgodny z tym, co znajduje się na opakowaniu. W tym mam też swoją głębszą misję. Bo to nie chodzi o samą sprzedaż suplementów. To może zrobić każdy celebryta i influencer. Chodzi właśnie o wypuszczenie jak najlepszego produktu, który ja sama spożyłabym jako sportowiec - dodała.