Jakub Urban został wybrany wioślarskim trenerem roku

Opiekun żeńskiej kadry Jakub Urban został wybrany najlepszym trenerem mijającego roku przez Polski Związek Towarzystw Wioślarskich. Z kolei jego podopieczne z osady czwórki podwójnej otrzymały puchar za najlepsze wyniki uzyskane w minionym sezonie.

Kapituła PZTW w tym roku nie miała wątpliwości, do kogo ten tytuł powinien trafić. Osady prowadzone przez Urbana i jego asystenta Michała Kozłowskiego zdobywały medale na najważniejszych imprezach w tym sezonie. Czwórka podwójna w składzie: Maria Springwald, Agnieszka Kobus-Zawojska, Katarzyna Zillmann, Marta Wieliczko zdobyła tytuł mistrzyń Europy i świata.

Wyniki plebiscytu ogłoszono podczas corocznej kursokonferencji trenerów i instruktorów w Poznaniu.

- Nie powiem, żebym był zaskoczonym tym wyborem, gdyż wyniki osiągane przez osady były naprawdę dobre. Cały rok uważam za bardzo udany. Wyróżnienie to traktuje jako też bodziec do dalszej pracy i postaram się nie zawieść w kolejnym roku - powiedział Urban.

Polskie wioślarki niedawno zostały wybrane w prestiżowym plebiscycie międzynarodowej federacji żeńską osadą roku. - Dla mnie to ogromny powód do dumy. To dopiero druga żeńska polska osada, która została doceniona w ten sposób przez FISA - podkreślił.

Szkoleniowiec w imieniu swoich zawodniczek odebrał też puchar ufundowany przez Prezydenta RP dla osady, która osiągała najlepsze wyniki w 2018 roku.

Przed rokiem kapituła PZTW wyróżniła dwa duety trenerskie - Urbana i Kozłowskiego oraz Aleksandra Wojciechowskiego i Roberta Sycza.

39-letni Urban dwa lata temu przejął kadrę kobiet po Marcinie Witkowskim, a wcześniej pracował z reprezentacją młodzieżową. Jest również trenerem klubowym w Wiśle Grudziądz. Witkowski, który siedmiokrotnie wygrywał plebiscyt PZTW, od listopada 2016 roku pracuje z kadrą Niemiec.

Autor: Marcin Pawlicki