Jacek Gaworski przez 22 lata wyczynowo uprawiał szermierkę. I to z sukcesami. Zdobył dziesiątki medali, był mistrzem Polski oraz członkiem kadry narodowej i olimpijskiej florecistów. Jest medalistą mistrzostw świata i Europy w szermierce na wózkach oraz srebrnym medalistą igrzysk paraolimpijskich w Rio de Janeiro (2016).

W 2004 roku jego świat się zawalił. Zdiagnozowano u niego stwardnienie rozsiane. "W ciągu kilku dni ze sportowca, człowieka aktywnego, stałem się bezwładnie leżącym na szpitalnym łóżku" - opisuje na swoim blogu.

Reklama

11 lat temu zaczął terapię lekiem nowej generacji. Jedna miesięczna dawka kosztuje 8200 zł. W jego przypadku lek nie jest refundowany przez NFZ. Kilka miesięcy po rozpoczęciu leczenia na Gaworskiego spadł następny cios. W kwietniu 2012 roku dowiedział się, że cierpi na następną ciężką chorobę, nowotwór mnogi rdzenia.

Ze względu na lokalizację, ilość guzów nowotworowych oraz obciążenie ciężką postacią SM, odmówiono mi leczenia w Polsce. Leczenia podjęła się klinika za granicą, niestety koszty są ogromne - wyjaśnił na blogu.

To nie koniec złych wieści. Stan sportowca pogarsza się. Kolejna choroba zaatakowała.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Akademia Młodego Piłkarza. To jest powszechny problem. Wideo INTERIA.TV

Poważne problemy zdrowotne Jacka Gaworskiego. Jest coraz gorzej, ale on bardzo chce żyć: "Nie poddam się bez walki"

"Jesteśmy w szoku, a jednak niemożliwe nie istnieje i to w tej złej opcji. W wielkim skrócie – ostatnie sześć miesięcy to czas poszukiwań, co odbiera mi siły i mnie wyniszcza. Czas walki umysłu z ciałem, niestety mój organizm się poddał. Rak odebrał mi już wzrok w prawym oku i zabiera się za lewe. (...) Jestem wycieńczony, boli mnie całe ciało, chcę już zasnąć. Nie stać mnie na życie i nie stać mnie na śmierć" - przekazał w lutym Jacek Gaworski.

Wciąż mierzy się z problemami ze wzrokiem i innymi trudnościami. Zdiagnozowano następnego guza, tym razem w nosogardle. Konieczna była kolejna w jego życiu operacja. Podczas niej pobrano wycinki do badania histopatologicznego. Niedawno były florecista odebrał wyniki. Są złe.

I kiedy pomyślałem… jestem niepełnosprawny, mam nowotwór rdzenia, mam sm, rak odebrał mi wzrok w jednym oku, czy może być gorzej… Dostałem wynik histopatologiczny z wycinka nosogardła – czerniak. Wujek Google pisze – Czerniak to jeden z najbardziej złośliwych nowotworów. Co czuję, rozpadam się na miliony chwil życia, które dane mi było przeżyć. Nie poddam się bez walki… Znów staję w blokach startowych, zaczynam wyścig z czasem, nagrodą jest szansa na życie - zapowiada.

W rozmowie z WP Sportowymi Faktami wyjaśnia, że to konkretnie czerniak błon śluzowych. Razem z żoną Elżbietą "znów sprzedają wszystko, by mieć na badania i leczenie". Spieniężyli starego citroena, całą biżuterię i wszystko, co miało jakąkolwiek wartość. Zostawili jedynie ślubne obrączki.

Lecz nadzieja jest nikła. "Onkolog powiedział wprost, że nie da się już nic zrobić. Czerniak błon śluzowych to podobno najgorsza odmiana. W czwartek idę na badanie PET, które wykaże, czy są przerzuty. Jeśli tak, pozostaje opieka paliatywna. A jeśli nie, będziemy szukać kliniki, która mnie zoperuje, ale wtedy zostanę bez połowy twarzy. Nie szkodzi, bylebym żył. Pisaliśmy już w kwestii ewentualnej operacji do placówek w Bazylei i Berlinie. Szukamy też opcji w kraju. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że jedną nogą jestem po tamtej stronie" - mówi.

Bez przerwy ma wsparcie żony. Bardzo to docenia, a równocześnie wie, że i ona sama potrzebuje pomocy. "Jestem załamany, bo wiem, że wszystko spada na żonę. Sama jest po ciężkich operacjach, zmaga się z nowotworem. Przez moje choroby Ela mocno podupadła na zdrowiu, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Staram się przy niej trzymać, ale ostatnio bardzo często płaczemy razem. Choruję już kilkanaście lat, a nie widać końca. Najbardziej boję się myśli, że Ela zostanie sama" - wyjawia Gaworski.

Ukochana kazała mu obiecać, że jej nie zostawi, że nie umrze. A on słowo złożył. "Obiecał. A ja mu wierzę" - deklaruje Elżbieta Gaworska. Mimo piętrzących się problemów w szansę życia wierzy też sam Jacek. "Nie po to tyle walczyłem, żeby teraz umrzeć" - zapowiada.

Właśnie dziś przeszedł kluczowe badanie PET całego ciała. "Będzie wyrokiem lub światełkiem nadziei w czarnej dziurze, w jakiej się obecnie znajduję. Na wynik trzeba poczekać, ale z Wami będzie mi raźniej. Dlatego proszę, bądźcie ze mną i trzymajcie kciuki" - poprosił we wpisie w mediach społecznościowych.

W sieci założono zbiórkę pieniędzy. Każdy chętny może wesprzeć finansowo Jacka Gaworskiego w jego walce o życie.

Zdjęcie Jacek Gaworski / Krzysztof Kuczyk / Agencja FORUM