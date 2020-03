ITTF odwołuje imprezy do końca kwietnia

Do końca kwietnia nie będą odbywać się żadne międzynarodowe imprezy w tenisie stołowym - poinformowała światowa federacja ITTF. Zostanie też zwołane nadzwyczajne spotkanie w celu omówienia sytuacji związanej z koronawirusem.

W specjalnie opublikowanym oświadczeniu ITTF podkreśla, że w tej chwili najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo zawodników, trenerów, pracowników i kibiców.

"To skłoniło nas do decyzji o odwołaniu wszystkich turniejów i działań do końca kwietnia. W innym terminie odbędą się też drużynowe mistrzostwa świata, turnieje World Tour i Japan Open" - napisano.

W niedzielę, 29 marca ma się zebrać Komitet Wykonawczy ITTF. Wówczas sytuacja zostanie poddana ponownej ocenie i zostaną rozważone kolejne kroki.

Drużynowe mistrzostwa świata miały sie odbyć w Busan w Korei Południowej w dniach 21-28 czerwca. "Uważamy, że ten termin może okazać się zbyt wczesny, by udało się opanować pandemię koronawirusa" - napisano w oświadczeniu.

Z kolei w sprawie kwalifikacji olimpijskich ITTF pozostaje w stałym kontakcie z narodowymi federacji i Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim.

Pandemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhanie, w środkowych Chinach. Według oficjalnych danych potwierdzono dotychczas ponad 175 tys. przypadków zakażenia i ok. 6,7 tys. zgonów zarażonych wirusem. W Polsce odnotowano 156 przypadków choroby, w tym trzy śmiertelne.