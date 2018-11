ITTF Challenge w tenisie stołowym: Finałowa porażka pary Kou Lei - Wei Shihao

Reprezentujący Ukrainę Kou Lei (Kolping Frac Jarosław) i zgłoszony do turnieju przez chorwacką federację Chińczyk Wei Shihao (Unia AZS AWFiS Gdańsk) przegrali z Japończykami Kakeru Sone i Yutą Tanaką 1:3 w finale debla ITTF Challenge tenisistów stołowych w Mińsku.



Jak poinformowały chorwackie media, Wei Shihao nie ma jeszcze paszportu tego kraju i nie wystąpi we wtorkowym meczu Chorwacja - Polska w Osijeku w eliminacjach drużynowych mistrzostw Europy 2019.



Dwa zwycięstwa w stolicy Białorusi odniósł Chińczyk Zhao Zihao - w singlu seniorów oraz młodzieżowców. W U21 kobiet triumfowała Chinka He Aige. W ćwierćfinale Natalia Bajor (KU AZS UE Wrocław) prowadziła z tą pingpongistką 2:0, by ostatecznie przegrać 2:3.



W grze pojedynczej seniorek zwyciężyła Japonka Saki Shibata. W deblu też zajęła pierwsze miejsce, w parze z rodaczką Satsuki Odo.



Wyniki finałów:



singiel kobiet



Saki Shibata (Japonia) - Polina Michajłowa (Rosja) 4:0 (11:4, 11:7, 12:10, 11:7)

singiel mężczyzn



Zhao Zihao (Chiny) - Shunsuke Togami (Japonia) 4:2 (11:13, 11:6, 11:5, 11:8, 10:12, 11:4)



debel kobiet



Satsuki Odo, Saki Shibata (Japonia) - Barbora Balazova (Słowacja), Hana Matelova (Czechy) 3:0 (11:3, 11:4, 11:7)



debel mężczyzn



Kakeru Sone, Yuta Tanaka (Japonia) - Kou Lei (Ukraina), Wei Shihao (Chorwacja) 3:1 (11:7, 11:9, 13:15, 11:7)