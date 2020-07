​Słynne zawody triathlonowe Ironman na Hawajach (3,86 km pływania, 180,2 km jazdy na rowerze i 42,195 km biegu), które po zmianie terminu miały się odbyć 6 lutego 2021 roku w Kailua-Kona, zostały definitywnie odwołane - poinformowali organizatorzy.

Pierwotnie były zaplanowane na 10 października 2020, ale z powodu pandemii koronawirusa zostały przełożone na luty 2021. Organizatorzy zdecydowali, że w 2021 roku zawody odbędą się dwa razy - w lutym zaległe z 2020 i planowe jesienią 2021.

Powodem odwołania imprezy jest nadal trwająca pandemia koronowirusa. "Nie wiadomo, jaka sytuacja będzie w lutym 2021" - napisano w oświadczeniu organizatora. Nie podano, czy zawody w październiku 2021 się odbędą.

Najpierw zmianę terminu imprezy, a teraz jej definitywne odwołanie skrytykował mistrz olimpijski z Pekinu w triathlonie Jan Frodeno. Niemiec, który w ostatnich latach trzykrotnie wygrał Ironman na Hawajach uważa, że zbyt szybko odwołano start w lutym 2021.

W 2019 roku tytuły mistrzów świata Ironman w Kailua-Kona zdobyli Niemcy Anne Haug i Frodeno.

Słynne zawody na Hawajach, mające rangę MŚ, odbywają się od 1978 roku. Ich pomysłodawcą był oficer wojska amerykańskiego John Collins, który zaproponował połączenie trzech niezależnych imprez rozgrywanych na tych wyspach: pływackiej rywalizacji Roughwater Swim, rowerowego wyścigu Around-Oahu Bike Race i Maratonu Honolulu.