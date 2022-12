Zdjęcia opublikowane przez oba portale pokazały 25-letnią zawodniczkę bez nakrycia głowy podczas turnieju. Khabarvarzeshi zamieścił również jej zdjęcie w chustce na głowie, ale nie podano, czy zostało to zrobione na tym samym wydarzeniu. Sama zainteresowana nie skomentowała tych doniesień .

Iran jest targany demonstracjami przeciwko duchownym przywódcom kraju od połowy września, kiedy to 22-letnia irańska Kurdyjka Mahsa Amini zmarła w areszcie policji moralności , która zatrzymała ją za "nieodpowiedni strój".

Piłkarze Iranu zachowali ciszę podczas grania hymnu

W październiku Elnaz Rekabi, która startowała w zawodach we wspinaczce sportowej w Korei Południowej bez chusty na głowie, później powiedziała, że uczyniła to nieumyślnie. W listopadzie irańska łuczniczka powiedziała, że nie zauważyła, jak jej hidżab spadł podczas ceremonii wręczenia nagród w Teheranie. To także powszechnie uznano za wyraz poparcia dla protestujących.