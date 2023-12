Ile? Gracz podpisał rekordowy kontrakt, astronomiczna suma. Bariera pękła

Shohei Ohtani przyszedł na świat w niedużym - jak na skalę japońską - Oshu w prefekturze Iwate w 1994 roku i na poważnie zaczął grać w popularny w "Kraju Kwitnącej Wiśni" baseball w zespole Hokkaido Nippon-Ham Fighters . Z "Wojownikami" związany był między 2013 a 2017 rokiem i w końcu trafił do USA.

W Major League Baseball związał się z Los Angeles Angels i zebrał ogrom wyróżnień, w ostatnich latach m.in. trzykrotnie występując w All-Star Game. Wraz z końcem sezonu 2023 jego umowa jednak wygasła, a on sam stał się wolnym agentem. Nie na długo...

Shohei Ohtani bije kontraktowy rekord. Astronomiczne pieniądze, inni daleko w tyle

Występujący jako miotacz i wyznaczony pałkarz Ohtani okazał się oczywiście łakomym kąskiem dla wielu ekip i przez długi czas zamieszanie wokół niego było ogromne - przypisywano go m.in. do dołączenia do Toronto Blue Jays, ale ostatecznie sam zainteresowany ogłosił na Instagramie, że wybiera Los Angeles Dodgers: