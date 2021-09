II Mistrzostwa Polski w Ground Golfie odbędą się w niedzielę

Ground Golf jest połączeniem sportu z rekreacją na świeżym powietrzu - co do zasad i sprzętu bazuje na tradycyjnym golfie. Jest jednak duża różnica - jest bardziej powszechny i demokratyczny niż elitarny golf, mniej wymagający pod względem technicznym i finansowym. Nie wymaga wielkich nakładów finansowych, treningów technicznych ani specjalnego pola. Mogą grać (i wygrywają) osoby w każdym wieku i kondycji. Może być rozgrywany wszędzie, również ale i przede wszystkim na boiskach szkolnych. W Polsce sprawdzają się doskonale np. orliki.

Ground Golf wywodzi się z Japonii

Ground Golf powstał w 1982 w mieście Yurihama (prowincja Tottori) w Japonii. Od tego w Azji sport ten stał się na tyle popularny, że już w 40 krajach zarejestrowano stowarzyszenia graczy. Kluby ground golfa zrzeszają na całym świecie prawie cztery miliony osób.

Badania naukowe zrobione na zlecenie Japońskiego Stowarzyszenia Ground Golfa pokazały, że gra ma znaczny wpływ na zmniejszenie problemów psychicznych, w tym przede wszystkim depresji. Obniża też ryzyko chorób serca, naczyń krwionośnych i pobudza energię. Warto dodać, że w obecnym czasie pandemii Ground Golf sprawdza się doskonale i jest bezpieczny, gdyż rozgrywki odbywają się na świeżym powietrzu, grający nie muszą kontaktować się ze sobą bezpośrednio, a także grają przy pomocy własnego sprzętu (jeden kij i jedna piłka).

W Polsce Ground Golf jest obecny od 2016 roku. Początki polegały na wspólnych treningach w gronie kilku, potem kilkunastu osób, które powołały do życia pierwszy w Polsce Klub Sportowy AGI Ground Golf Warszawa. Prezesem został dr Ocz Batyn, który wraz z żoną Narantuyą "przywiózł" z Mongolii i zainicjował ten sport. Od 2017 roku organizowane są cykle turniejów, których celem jest rywalizacja sportowa i rekreacja, a także wyłonienie reprezentantów kraju na międzynarodowe imprezy. Reprezentowaliśmy już Polskę z sukcesami na Otwartych Mistrzostwach Azji w 2017 roku, 2018 i w roku 2019 w Japonii, w 2018 i 2019 w Mongolii oraz w 2018 w Szanghaju. Przygotowujemy się też do uczestnictwa w odbywających się co cztery lata World Master Games, które miały odbyć się w 2021 w Japonii, lecz z powodu pandemii COVID-19 organizatorzy przełożyli je na późniejszy termin.

Mistrzostwa Polski w Ground Golfie po raz pierwszy odbyły się trzy lata temu

We wrześniu 2018 roku odbyły się I Mistrzostwa Polski w Ground Golfie, rok później Pierwsze Otwarte Mistrzostwa Europy OPEN EUROPA. Uczestniczyło w nich prawie 100 zawodników z jedenastu krajów europejskich oraz z Japonii i Mongolii.

Turnieje incydentalnie odbywały się też w innych miejscowościach: Pułtusku, Głogowie, w Kazimierzu nad Wisłą (na festiwalu Kazimiernikejszyn) czy wiosce dziecięcej SOS w Siedlcach.

Obecnie mimo pandemii rozgrywki odbywają się nadal. W Józefowie po OPEN EUROPA powstało prężne środowisko i w 2020 roku Klub Sportowy Ground Golf Józefów, którego prezesem została Małgorzata Zdzienicka. W Somiance od roku 2017 odbywa się coroczny Turniej o Puchar Wójta Gminy Somianka. Trwają działania zmierzające do utworzenia klubu.

W październiku 2020 roku pod patronatem ambasadora Mongolii odbył się Pierwszy Turniej Ground Golfa wśród członków korpusu dyplomatycznego Ambasadors Cup 2020. Brało w nim udział ponad dwudziestu dyplomatów mówiących po polsku.