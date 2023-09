W przemówieniach otwierających Kongres nawiązano do sukcesu pierwszej edycji, historii powstania Kongresu, jego idei oraz przyszłości przed nimi.

Bardzo Wam dziękuję, że po raz kolejny chcecie poświęcić te kilkadziesiąt godzin swojego czasu, aby rozmawiać w gronie przyjaciół polskiego sportu, w gronie ludzi, z którymi współtworzymy polski sport, w obecności przedstawicieli - niemalże wszystkich związków sportowych, mediów, działaczy, sportowców - o tym co się w polskim sporcie dzieje, o tym co się wydarzyło w ostatnim roku i o tym co się w polskim sporcie wydarzy w przyszłości a przyszłość, zapewniam Państwa, będzie bardzo bogata - mówił Minister Sportu i Turystyki, Kamil Bortniczuk.

SELEKCJONER MICHAŁ PROBIERZ PODCZAS KONGRESU

Podczas pierwszego dnia, jednym z bardziej rozgrzewających paneli była rozmowa Bożydara Iwanowa z nowym selekcjonerem Reprezentacji Polski w piłce nożnej, Michałem Probierzem.

W rozmowie poruszonych było kilka wątków, od wyboru selekcjonera, przez komentarz ws. Grzegorza Krychowiaka, aż po różnice pokoleniowe w kadrze. Trener podkreślił, że jest w fazie analizy i wysuwania wniosków, które wprowadzi do treningów, aby jak najlepiej przygotować kadrę na najbliższe mecze. Kiedyś Gabriel Batistuta powiedział, że dobry trener, to taki, który wzbudza strach, ale i zachwyt u piłkarzy. I tu się zgadzam - podsumował Michał Probierz.

O DZIECIACH I MŁODZIEŻY, ICH WYCHOWANIU I SPORCIE

Niezwykle dużo czasu poświęcono pierwszego dnia wychowaniu dzieci i młodzieży, ich kondycji fizycznej, programach aktywizacyjnych i podniesieniu świadomości istoty kultury fizycznej. W panelu "Sporty walki i ich wpływ na wychowanie młodzieży" moderowanym przez red. Salon24 Piotra Paciorka udział wzięli m.in. Andrzej Supron, Prezes Polskiego Związku Zapaśniczego oraz gen. Marek Sokołowski, I zastępca dowódcy generalnego RSZ. Każda z tych dyscyplin, o których tu mówimy, opiera się na ogólnym rozwoju i już jest ten element przygotowawczy - mówił ten pierwszy. Oduczyć złych nawyków jest trudniej, niż uczyć od nowa dzieci, które niestety nie mają przygotowania. Najlepsze cechy, jakie może posiąść młody człowiek to punktualność, pracowitość, współpraca w zespole, godzenie się z porażką, dążenie

do zwycięstwa, to są te cechy, które budują podstawę każdego porządnego sportowca - dodaje Andrzej Supron. W Japonii wszyscy mistrzowie mówią - kto dobrze upada, jest dobrym mistrzem - dodał gen. Marek Sokołowski. Nie możemy zapominać, że młodzież w tym wieku szybko dorasta. Zmienia się masa mięśniowa, kostna i co tu jest najważniejsze? Nie sam sport - właściwe przygotowanie instruktorów i nauczycieli, żeby tego nie zepsuć, żeby nie przeciążyć, żeby nie było kontuzji i żeby ten rozwój był adekwatny do danego wieku - skwitował.

Interesująca dyskusja w tym kontekście odbyła się również podczas panelu "Jakie inicjatywy i programy rządowe i samorządowe mogą korzystnie wpływać na rozwój sportowy młodzieży?", gdzie dyskutowali Otylia Jędrzejczak, Andrzej Kramarczyk, Dariusz Buza, Marcin Kamiński, Józef Zborowski, Łukasz Koszarek i Marcin Możdżonek. Rozmowa w dużym stopniu skupiła się na aktywizacji młodzieży. Generalnie zainteresowanie aktywnością fizyczną wśród dzieci jest bardzo duże - mówiła Otylia Jędrzejczak, Prezes Polskiego Związku Pływackiego. Oczywiście jest też problem, że dzieci mają dużo aktywności i szybko rezygnują. I tu jest większy nacisk, żeby wytłumaczyć im jak bardzo ważna jest konsekwencja w działaniu, bo dzisiaj dziecko ma dużo większy dostęp, niż my mieliśmy nawet te kilkanaście lat temu. Motywacja rodziców do wstania o 6 rano na basen, nauka dzieci konsekwencji, a więc edukacja - dodała.

O edukacji żywieniowej i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży dyskutowali także w panelu "Program Lekkoatletyka dla każdego! czyli jak regularna aktywność fizyczna oraz edukacja żywieniowa wpływają na sprawność i wybory żywieniowe dzieci i młodzieży" m.in. Katarzyna Żywczyk, Dariusz Buza, prof. Dominika Głąbska i Agata Pniewska. Można powiedzieć, że dzieci to nasz konik - mówiła Agata Pniewska, dyrektor wykonawczy ds. sponsoringu Orlen SA. Rzeczywiście, do szkolenia dzieci przykładamy ogromną wagę. Do tego dochodzi cały szereg programów, które kierujemy do dzieci indywidualnie. Docieramy do małych społeczności lokalnych. Wspieramy małe kluby, akademie piłkarskie, łącznie dzieci objętych programami sportowymi w ubiegłym roku było ponad 300 tysięcy, tych które są z naszym wsparciem. To jest bardzo ważne, aby kształtować te nawyki i te postawy od samego początku. Wszystko zaczyna się w domu - podsumowała.

Z kolei Mariusz Pełka, Sekretarz Generalny Polskiej Unii Karate, w panelu "Ochrona młodzieży przed zagrożeniami w sporcie" mówił o istocie zrozumienia i rozmowy pomiędzy dzieckiem i rodzicem, a także edukacji trenerów. Wszyscy trenerzy są pedagogami. My wychowujemy również dzieci - mówił podczas panelu. Trener rzeczywiście może zauważyć bardzo dużo, choćby że dziecko się inaczej zachowuje, bo było wcześniej bardzo otwarte, było uśmiechnięte. Nasza rola to edukować trenerów! - dodał.

FUTBOL KOBIET - PERSPEKTYWY ROZWOJU

2 miliony kibiców, którzy oglądali Mundial w Australii i Nowej Zelandii, średnia liczba kibiców na stadionie - 30 000, wartość praw sponsorskich na poziomie ok 300 mln - to wszystko pokazuje jak duży potencjał drzemie w kobiecym futbolu w kontekście jego komercjalizacji. Teraz trzeba rzeczywiście działać tak, żeby popularyzować tą dyscyplinę. Żeby przekładać ją na

marketing. Jesteśmy w tym projekcie, bo chcemy popularyzować sport kobiet, sport zawodowy kobiet, chcemy aktywizować dziewczynki, żeby aktywnie żyły i uprawiały sport - mówiła podczas panelu Agata Pniewska (Orlen SA). Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że drzemiący potencjał należy wykorzystać w jak najszybszym czasie, czerpiąc z międzynarodowych doświadczeń.

II Europejski Kongres Sportu i Turystyki jest także przestrzenią do podsumowania III Igrzysk Europejskich, które latem odbyły się w Małopolsce. Marcin Nowak, Prezes Spółki Igrzyska Europejskie wraz z Adamem Pawlukiewiczem starali się podsumować III Igrzyska Europejskie w liczbach.

Na dziś, 730 mln ekwiwalentu rozpoznawalności III Igrzysk Europejskich, regionu, kraju i wszystkich miast gospodarzy, Ceremonia Otwarcia w TVP - ponad 1,1 mln osób oglądających na żywo. Znakomite oceny sportowców i ekip ze wszystkich krajów uczestniczących w Igrzyskach, rozpoznawalność wydarzenia, modernizacja infrastruktury - podczas panelu wymieniono wszystko to, co udało się zrobić. Interesujące wyniki badań zaprezentował Adam Pawlukiewicz, mówiąc m.in. o tym, jak bardzo Igrzyska przyczyniły się do promocji regionu i kraju, ale także postrzegania nas jako organizatorów wielkich imprez. W badaniu proszono także o to, aby lokalna społeczność wypowiedziała się na temat infrastruktury i jej późniejszego wykorzystania. Tu także respondenci wykazali dużą dozę aprobaty. Zbadano również widowiskowość, przygotowanie obiektów i udział znanych sportowców. Respondenci, którzy widzieli przynajmniej jedno wydarzenie na żywo, ocenili te wszystkie kategorie niezwykle pozytywnie.

To początek podsumowań, licznik, choćby w zakresie ekwiwalentu wciąż bije, jednak już na tym etapie możemy powiedzieć, że wydarzenie zakończyło się dla nas sukcesem - komentował Marcin Nowak, Prezes Spółki Igrzyska Europejskie.

MAŁOPOLSKA GALA SPORTU

Wieczorem, na zakończenie dnia, odbyła się pierwsza gala, Małopolska Gala Sportu, podczas której Marszałek Województwa Małopolskiego, Witold Kozłowski wręczył nagrody. Cieszę się, że właśnie dzisiejszego wieczoru w czasie Małopolskiej Gali Sportu będziemy mieli zaszczyt wyrazić wdzięczność tym, dzięki których determinacji, zaangażowaniu oraz wyjątkowym umiejętnościom współpracy możemy mówić nie tylko o tym, że III Igrzyska Europejskie odbyły się w naszym kraju, ale także, że okazały się sukcesem sportowo-organizacyjnym - mówił Marszałek Witold Kozłowski podczas otwarcia Małopolskiej Gali Sportu.

Tytuł Honorowego Obywatela Województwa Małopolskiego, odznakę Honoris Gratia otrzymał Hasan Arat, członek Komitetu Wykonawczego EOC, Wiceprezes Komitetu Olimpijskiego Turcji. Platynowy Medal "Polonia Minor" otrzymał Andrzej Kraśnicki, Prezes PKOl w latach 2010-2023, członek Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Europejskich

Komitetów Olimpijskich. Ponadto nagrody otrzymał Minister Aktywów Państwowych, Pełnomocnik Rządu ds. III Igrzyk Europejskich, Jacek Sasin (w którego imieniu nagrodę odebrał Karol Rabenda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych), Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk oraz Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

II Europejski Kongres Sportu i Turystyki odbywa się w Hotelu Bachleda Kasprowy w Zakopanem w dniach 26 - 28 września 2023 r. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie kongres-sbn.pl. Organizatorem wydarzenia jest fundacja Gateway 4.0, przy udziale Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Województwa Małopolskiego.

