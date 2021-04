Igrzyska olimpijskie. Specjalny hotel dla sportowców z objawami koronawirusa

Komitet organizacyjny igrzysk w Tokio planuje przeznaczyć hotel z około 300 pokojami dla sportowców z objawami koronawirusa - poinformowano.

To kolejny wysiłek komitetu organizacyjnego, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa podczas tegorocznych igrzysk, poinformowali działacze olimpijscy, dodając, że hotel będzie używany do izolowania i leczenia sportowców przez całą dobę, zaraz po pozytywnym wyniku testu na obecność wirusa.

Ci sportowcy i członkowie personelu olimpijskiego, którzy nie będą musieli być hospitalizowani, zostaną poddani kwarantannie w pokojach hotelowych przez 10 dni. Komitet rozważa zarezerwowanie całego budynku hotelowego położonego kilka kilometrów od wioski sportowców w tokijskiej dzielnicy Harumi, który według działaczy ma kosztować setki milionów jenów.

Organizatorzy planują również przygotowanie do 30 specjalnych pojazdów, które mają chronić kierowców przed infekcją, do transportu pacjentów z COVID-19 do hotelu.

Japoński rząd i komitet organizacyjny zobowiązały się do zorganizowania bezpiecznych igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich po rocznym odroczeniu z powodu pandemii koronawirusa. Zgodnie z wytycznymi COVID-19 wydanymi przez organizatorów w lutym, sportowcy będą testowani na obecność wirusa co najmniej co cztery dni. Ale komitet tokijski zastanawiał się nad zwiększeniem częstotliwości testów w związku z rozprzestrzenianiem się nowych wariantów wirusa w Japonii i innych krajach, na mniej niż cztery miesiące przed otwarciem igrzysk olimpijskich. Kolejne wytyczne w tej sprawie bedą publikowane na bieżąco.

Podczas zawodów sportowcy będą mogli podróżować tylko do miejsc, w których rozgrywane są zawody i do ograniczonych dodatkowych lokalizacji, i nie będą mogli korzystać z transportu publicznego, chyba że otrzymają specjalne pozwolenie.