Igrzyska europejskie. Porażki i koniec występu polskich badmintonistów

Badmintonista Michał Rogalski przegrał z Francuzem Brice'em Leverdezem 16:21, 21:16, 16:21 w 1/8 finału igrzysk europejskich w Mińsku. Porażkę w grupie C poniósł także mikst Magdalena Świerczyńska i Paweł Śmiłowski, który tym samym nie awansował do ćwierćfinału.

Rogalski w fazie grupowej zanotował dwa zwycięstwa i jedną porażkę, co pozwoliło mu awansować do fazy pucharowej z drugiego miejsca w tabeli. W walce o czołową "ósemkę" uległ w czwartek rozstawionemu z numerem czwartym Leverdezowi.

Świerczyńska i Śmiłowski we wcześniejszych występach wygrali jeden mecz, a w drugim musieli uznać wyższość rywali. W ostatnim spotkaniu grupowym ulegli Holendrom Selenie Piek i Robinowi Tabelingowi 12:21, 21:14, 20:22. Zajęli trzecie miejsce w tabeli, co nie dało im przepustki do ćwierćfinału.

Wcześniej z rywalizacji w Mińsku odpadli debliści Miłosz Bochat i Adam Cwalina. "Biało-Czerwoni" przegrali dwa pierwsze mecze w grupie A, a w środę skreczowali po zakończeniu pierwszego seta.