Matos brał udział w igrzyskach w rywalizacji skoczków synchronicznych, zajmując ósme miejsce (na osiem ekip). Na koncie miał m.in. trzy medale igrzysk południowoamerykańskich (wszystkie brązowe).

Ian Matos nie żyje

Sportowiec do szpitala trafił już 30 października z infekcją gardła, lecz z czasem jego stan zaczął się pogarszać. Pojawiły się powikłania płucne i to one ostatecznie, jak donosza brazylijskie media, doprowadziły do jego śmierci.



Kondolencje rodzinie zmarłego 32-latka złożył już Brazylijski Komitet Olimpijski.



