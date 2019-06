Hockey Series Finals: Polacy o półfinał zagrają z Japończykami

Reprezentacja Japonii będzie rywalem polskich hokeistów na trawie w środowym ćwierćfinale turnieju Hockey Series Finals, który rozgrywany jest w indyjskim Bhubaneswar. Jest on jednocześnie kwalifikacją do igrzysk olimpijskich w Tokio.

Polacy występujący w grupie A pokonali Uzbekistan 4-0, a następnie doznali porażek z Indiami 1-3 oraz Rosją 2-3. Zajęli trzecie miejsce w grupie i w poniedziałek czekali na ćwierćfinałowego rywala, czyli zespół, który zajmie drugą lokatę w grupie B.

O tym zadecydował pojedynek USA z Japonią, który zakończył się remisem 2-2. Podział punktów wystarczył Amerykanom do zajęcia pierwszej lokaty w grupie i uzyskania bezpośredniego awansu do półfinału. Z kolei grupę A z kompletem punktów wygrały Indie.

Spotkania ćwierćfinałowe rozegrane zostaną w środę. Trener polskiej reprezentacji Karol Śnieżek przyznał, że o półfinał wolałby zmierzyć się z Amerykanami.

- Dla mnie Japończycy są zdecydowanie lepszą drużyną. Oglądałem ich spotkanie z Amerykanami i mieli naprawdę ogromną przewagę. Ten turniej pokazuje, że w takich trudnych warunkach pogodowych najważniejsza jest solidna gra w defensywie i szukanie szczęścia w kontratakach. Taka taktyka zdaje egzamin - powiedział szkoleniowiec.

Japonia to rywal bardzo dobrze znany Polakom, gdyż w tym roku oba zespoły zagrały ze sobą już czterokrotnie. W marcu w Pucharze Sułtana w Malezji "Biało-Czerwoni" przegrali 0-3 i 1-6. W kwietniu w Holandii w meczach kontrolnych było 0-0 i 2-1 dla Azjatów.

- Na pewno Japonia jest faworytem tego meczu. To, co może jedynie zaskakiwać, to ich wyjątkowa skuteczność w tym turnieju. Dotychczas mieli około 30 krótkich rogów, z czego wykorzystali trzy. Skuteczność 10 procent z krótkich rogów przy tej klasie zespołu to jest coś niezrozumiałego. Dla nas to mecz o "być albo nie być" na igrzyskach. Przegrywając definitywnie zamykamy sobie drogę do Tokio - podkreślił Śnieżek.

Japończycy z kolei nie muszą się martwić o start w igrzyskach, bowiem jako gospodarze mają w nich udział zapewniony. W drugim ćwierćfinale Rosja zagra z RPA.

Do ostatniego etapu kwalifikacji olimpijskiej, który rozgrywany będzie jesienią tego roku w formule dwumeczu, awansują tylko finaliści turnieju.

Wyniki poniedziałkowych meczów:

grupa A

Indie - Uzbekistan 10-0 (7-0)

tabela

M pkt bramki

1. Indie 3 9 23-1

2. Rosja 3 6 15-13

3. Polska 3 3 7-6

4. Uzbekistan 3 0 1-26

grupa B

USA Japonia 2-2 (0-0)

RPA - Meksyk 6-0 (2-0)

tabela

1. USA 3 7 13-2

2. Japonia 3 7 7-3

3. RPA 3 3 6-4

4. Meksyk 3 0 1-18

Autor: Marcin Pawlicki