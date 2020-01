HME hokeistek na trawie: pięć sparingów Polek z RPA

Dwa zwycięstwa, remis i dwie porażki - to bilans meczów towarzyskich hokeistek na trawie Polski i Republiki Południowej Afryki, które rozegrano w Rogowie i w Poznaniu. Dla podopiecznych Macieja Wrzesińskiego był to sprawdzian przed halowymi mistrzostwami Europy.

"Biało-Czerwone" serial spotkań kontrolnych z hokeistkami z Afryki rozpoczęły od wygranej 2-0 po dwóch bramkach Pauliny Reder. Potem padł remis 1-1 i znów zwyciężyły "Biało-Czerwone" 4-3 (2-2). Dwa ostatnie pojedynki po 3-1 wygrały rywalki.

Selekcjoner polskiej reprezentacji przyznał, że wyniki w sparingach nie były sprawą pierwszorzędną.

- Dla nas była to okazja na przećwiczenie różnych wariantów taktycznych, dopracowaniu krótkich rogów. I z tego jestem zadowolony. Co do wyniku, on też był ważny, graliśmy, żeby wygrać. W dwóch ostatnich meczach nie miałem jednak do dyspozycji zawodniczek zagranicznych, które musiałem +oddać+ do klubów, bo czekały je spotkania ligowe. Stąd te dwie porażki. Graliśmy nieźle, lecz zabrakło doświadczenia- - powiedział Wrzesiński.

Jak dodał, sparingi z RPA były ostatnim sprawdzianem przed halowymi mistrzostwami Europy drugiej dywizji, które odbędą się w chorwackim Sveti Ivan Zelina w dniach 24-26 stycznia. O awans do elity Polki rywalizować będą z Rosją, Litwą, Szkocją, Walią, Turcją i gospodarzem turnieju. Promocję uzyskają dwie najlepsze reprezentacje.

Autor: Marcin Pawlicki