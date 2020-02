Halowy KPE hokeistów na trawie: trzecie zwycięstwo Grunwaldu

Hokeiści na trawie Grunwaldu pokonali szwedzki Partille SC 6-4 (3-2) w ostatnim meczu grupy A halowego klubowego Pucharu Europy rozgrywanego w Poznaniu. Mistrzowie Polski w półfinale w sobotę wieczorem zagrają z niemieckim Der Club and der Alster.

Dla obu zespołów ten mecz nie miał aż tak ogromnego znaczenia - Grunwald już w piątek po dwóch zwycięstwach zapewnił sobie awans do półfinału. Szwedzi, ubiegłoroczny triumfator, nie mieli już szans na obronę tytułu i pozostała im walka o utrzymanie.

Trener Grunwaldu Karol Śnieżek, mając na uwadze czekający jego zespół mecz półfinałowy, starał się oszczędzać siły kluczowych zawodników. Częściej na parkiecie przebywała druga piątka, ale spotkanie przez dłuższe momenty układało się po myśli wojskowych. Żaden z zespołów nie zamierzał jednak odpuszczać, ani traktować rywala ulgowo.

Sporo pracy mieli też sędziowie, bowiem zawodnicy często przebywali na ławce kar. W pewnym momencie Grunwald musiał sobie radzić w trójkę przeciwko piątce szwedzkiego zespołu, ale umiejętnie przetrwał napór rywala. W ostatnich minutach poznaniacy udokumentowali swoją przewagę.

- W końcówce Szwedzi próbowali nas wyprowadzić z równowagi, ale my jesteśmy na tyle doświadczonym zespołem, więc pokazaliśmy im, że "nie teraz i nie tutaj". Jesteśmy w czwórce najlepszych drużyn w Europie, to był cel minimum. To, co jeszcze ugramy, będzie już "na górkę", ale każdy sportowiec chce złota. Ja cieszę się, że na koniec mojej kariery doczekałem się w moim rodzinnym Poznaniu takiej imprezy - powiedział jeden z najbardziej doświadczonych zawodników Grunwaldu Tomasz Dutkiewicz.

W półfinałach Grunwald zmierzy się z mistrzem Niemiec - Der Club an der Alster, natomiast HC Mińsk zagra z SV Arminen Wiedeń, prowadzonym przez byłego reprezentanta Polski Dariusza Rachwalskiego. Pozostałe cztery ekipy SC Partille, Dynamo Stroitiel, Royal White Star (Belgia) i SPV Compultense (Hiszpania) będą rywalizować o lokaty 5-8. Dwie najsłabsze drużyny zostaną zdegradowane do niższej dywizji.

W halowym Klubowym Pucharze Europy obowiązuje dość nietypowa punktacja. Za zwycięstwo przyznawane jest pięć punktów, za remis - dwa, za porażkę różnicą jednej lub dwóch bramek - jeden, za wyższą przegraną - zero.

Grupa A

Grunwald Poznań - Partille SC 6-4 (3-2)

Bramki: Mateusz Hulbój (1., 19., 35.), Artur Mikuła (17.), Mikołaj Gumny (26.), Tomasz Dutkiewicz (37., krótki róg) - Tobias Grand (13.), Johan Bjorkman (14., karny, 35., krótki róg), Karl Hemvik (28., krótki róg).

HC Mińsk - Dynamo Stroitiel Jekaterynburg 4-1 (1-0)

Tabela

m pkt bramki

1. Grunwald 3 15 15-10

2. HC Mińsk 3 11 14-8

3. Dynamo Stroitiel 3 3 12-16

4. Partille SC 3 3 14-21

grupa B

SV Arminen Wiedeń - CPV Complutense 4-5 (2-3)



Royal White Star - Der Club an der Alster 8-10 (5-4)

tabela

m pkt bramki

1. SV Arminen 3 11 14-10

2. Der Club an der Alster 3 11 19-17

3. SPV Compultense 3 11 15-14

4. Royal White Star 3 3 14-21

Autor: Marcin Pawlicki