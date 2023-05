Gwiazdy reagują na wyczyn Roberta Karasia. Jest na ustach wszystkich

34-letni triathlonista nie zamierzał jednak tak łatwo rezygnować z marzeń. Kilka miesięcy później poleciał do Brazylii, gdzie wziął udział w wyścigu Brasil Ultra Tri wraz z dwoma innymi Polakami - Jurandem Czabańskim i Rafałem Godzwonem . Dla Karasia była to niezwykle trudna przeprawa - i tym razem na trasie pojawiły się problemy i kontuzje. To jednak nie powstrzymało go przed spełnieniem wielkiego marzenia. Polak dotarł do mety i przy okazji pobił rekord świata na dystansie 10-krotnego Ironmana. Ukończenie zawodów zajęło mu "zaledwie" 164 godziny, 14 minut i 2 sekundy. Karaś poprawił więc wynik Belga Kennetha Vanthuyne'a o prawie 11 godzin.