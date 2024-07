Gwiazdy polskiego sportu żądają zmian. Linette, Kowalczyk i Wołosz apelują

Zawodniczki chcą zmian. Popiera je rząd

W aż dwudziestu polskich związkach w zarządzie nie ma ani jednej kobiety. Ten problem wydaje się niezwykle palący, szczególnie w kontekście niezrozumienia problemów, z którymi muszą mierzyć się sportsmenki. Jak same zauważyły, zdobywają tak samo medale dla Polski i nie ustępują mężczyznom na krok, a jednak nie mogą same decydować o swoich dyscyplinach .

Ministerstwo Sportu proponuje

17 lipca odbyła się oficjalna konferencja Ministerstwa Sportu, której tematem było miejsce kobiet w sporcie. To właśnie na niej pojawiły się m.in. Justyna Kowalczyk czy Katarzyna Zillman. Sprawa wciąż jest w toku, a kampania miała zwrócić uwagę na problem i tym samym pokazać, że rząd stara się coś z nim zrobić.

"Nowelizacja ustawy o sporcie ma na celu wprowadzenie kwot płci. W zarządach liczących sześć lub więcej osób, kobiety mają stanowić co najmniej 30% władz związków sportowych" - przekazał resort pod wodzą Sławomira Nitrasa. Zmiana ma posłużyć temu, by za parę lat nikt nie zastanawiał się nad tym, ile kobiet zasiada w zarządzie danego związku - by ich kandydowanie było czymś zupełnie normalnym, a ich głos zostawał wysłuchany.