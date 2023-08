Gwiazda oburzona sytuacją Roberta Karasia. Więzienie jedyną drogą?

Wiedziałem, że to biorę, natomiast nie zagłębiałem się co to jest, bo miałem to w dupie. Zapytałem się, czy to jest legalne. Powiedział mi: "72 godziny i nie będziesz miał w organizmie", więc wiedziałem, że to jest coś nielegalnego

~ mówił w "Kanale Sportowym".