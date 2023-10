Grupa Polsat Plus i sieć Plus Sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Olimpijskiej Reprezentacji Polski

– Jestem szczęśliwy i zarazem zaszczycony, że moja Grupa Polsat Plus i sieć Plus będą przynajmniej przez 4 lata sponsorem PKOl i Olimpijskiej Reprezentacji Polski. Jako polska firma, działająca od ponad 30 lat na polskim rynku, staramy się w naszej codziennej działalności dążyć do tych samych wartości, jakie przyświecają ruchowi olimpijskiemu, którymi są okazywanie szacunku, przyjaźń i dążenie do doskonałości – mówi Zygmunt Solorz, założyciel i właściciel Grupy Polsat Plus. – Od lat wspieramy polski sport, finansujemy go, angażujemy się w jego promocję i tak jak miliony Polek i Polaków kibicujemy naszym sportowcom. Bycie częścią świata olimpijskiego i jego wartości, wspieranie sportu i polskich sportowców to wielki powód do dumy dla mnie, naszej firmy, jej pracowników i dla milionów naszych klientów. Mamy najlepszych kibiców na świecie, którzy są z naszymi sportowcami na dobre i na złe – dodaje Zygmunt Solorz.