Gruchnęły pilne wieści o Mirosław. Historyczna chwila dla Polki, będzie debiut

"Wchodziliśmy w bardzo ciemne zakątki mojej głowy. Dołączyliśmy do naszego teamu psychologa. To była nieustanna ośmiomiesięczna praca. To zaowocowało właśnie w igrzyskach. To był ten brakujący puzzel. Dzięki temu jest złoto. To była najkrótsza współpraca ze specjalistą, ale on dołożyć wielką cegłę do tego medalu" - mówiła szczęśliwa Polka w Paryżu w rozmowie z Tomaszem Kalembą z Interia Sport.