Gray Levy nowym trenerem futbolistów z Olsztyna

Wieloletni szkoleniowiec drużyn szkół średnich w USA Gray Levy będzie głównym trenerem Wenglorz AZS UWM Olsztyn Lakers w nowym sezonie Pierwszej Ligi Futbolu Amerykańskiego (LFA1), najwyższej klasy rozgrywkowej tej dyscypliny w Polsce.



Levy ma 27-letnie doświadczenie trenerskie w zespołach uczestniczących w rozgrywkach amerykańskich szkół średnich, które należą do najpopularniejszych sportów szkolnych w tym kraju. Jest też emerytowanym nauczycielem i autorem podręcznika o systemie szkoleń futbolu amerykańskiego.



Od czterech lat pracuje w Europie, jako koordynator ofensywy i trener linii ofensywnej w niemieckim klubie Ravensburg Razorbacks. W tym czasie jego drużyna awansowała z ligi regionalnej do drugiej ligi. A w 2018 r. miała szansę na awans do pierwszej (GFL1), uważanej za najsilniejszą ligę futbolu amerykańskiego na Starym Kontynencie, przegrała jednak w barażowym dwumeczu ze Stuttgart Scorpions.



Jak poinformowali we wtorek podczas konferencji prasowej działacze Wenglorz AZS UWM Olsztyn Lakers, zatrudnienie amerykańskiego szkoleniowca stało się możliwe dzięki pozyskaniu przez klub nowego sponsora. W ich ocenie, ma to umożliwić stworzenie w tym mieście mocnej drużyny "na miarę najwyższej ligi w Polsce".



Lakersi są jedynym klubem futbolu amerykańskiego w woj. warmińsko-mazurskim. Ponad osiem lat temu zaczynali z poziomu "drużyny podwórkowej". W 2017 r. awansowali do pierwszej ligi, w której grają kluby m.in. z Wrocławia i Gdyni, miast uważanych za najsilniejsze ośrodki tej dyscypliny w kraju.



Obecnie w olsztyńskim klubie trenuje ok. stu seniorów i juniorów. Dwóch wychowanków klubu przebywa na stypendiach w USA, gdzie występują w drużynach szkolnych.



"Ta dyscyplina rozwija się u nas dopiero od kilkunastu lat. Stawiamy sobie coraz ambitniejsze cele sportowe, aby je osiągnąć musimy wspierać się ludźmi dysponującymi dużą wiedzą teoretyczną i praktyczną na temat futbolu amerykańskiego" - powiedział Przemysław Zienkiewicz z Olsztyn Lakers.



Według niego nowy trener analizuje obecnie kandydatury na głównego rozgrywającego, który wzmocni olsztyńską drużynę. "Na pewno będzie to zawodnik importowany ze Stanów Zjednoczonych, a wybór ma nastąpić w najbliższych dniach" - dodał Zienkiewicz.



Rozgrywki nowego sezonu 1. Ligi Futbolu Amerykańskiego rozpoczną się pod koniec marca. Zagra w nich 12 drużyn podzielonych na dwie grupy - południową oraz północną. W drugiej z nich znaleźli się m.in. Lakersi i aktualny mistrz Polski Lowlanders Białystok. Finał rozgrywek zaplanowano na początek lipca.