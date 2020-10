​Grand Slam w judo. Siódme miejsce Ozdoby-Błach

Agata Ozdoba-Błach zajęła siódme miejsce w kat. 63 kg w turnieju judo Grand Slam w Budapeszcie. To pierwsze zawody pod auspicjami międzynarodowej federacji w tej dyscyplinie po ośmiomiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Materla: Jestem gotowy podjąć kolejne wyzwanie (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Ozdoba-Błach - brązowa medalistka indywidualnych mistrzostw świata i Europy - jest najbardziej doświadczoną i utytułowaną zawodniczką spośród polskich judoków startujących w Budapeszcie.

Reklama

Jej siódme miejsce (w pierwszej rundzie miała wolny los) okazało się najlepszą lokatą w sobotę w polskiej ekipie.

Wcześniej w tej kategorii odpadła Angelika Szymańska. Wygrała jedną walkę, podobnie jak w kat. 70 kg Katarzyna Sobierajska oraz w kat. 81 kg Damian Szwarnowiecki.

Pozostali reprezentanci Polski mają wystąpić w niedzielę.

Pierwotnie do węgierskiego Grand Slamu zgłoszonych było ponad 600 judoczek i judoków z ok. 80 krajów. W ostatnim czasie, z różnych względów, wycofało się ponad 200 osób z ok. 20 państw.

Turniej na Węgrzech ma być sprawdzianem przed mistrzostwami Europy planowanymi w terminie 19-21 listopada w Pradze.