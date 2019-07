Grand Prix FIDE: Jan-Krzysztof Duda awansował do drugiej rundy w Rydze

Jan-Krzysztof Duda pokonał po dogrywce Rosjanina Piotra Swidlera 2,5:1,5 w rozgrywanym w Rydze drugim szachowym turnieju cyklu Grand Prix FIDE i awansował do ćwierćfinału. Tym samym Polak zdobył pierwszy punkt do klasyfikacji generalnej.

21-letni Duda jest notowany na 26. miejscu w rankingu światowym (2727 pkt). Jego rywal zajmuje 20. lokatę w tym zestawieniu (2737). W niedzielę o awansie arcymistrza w Wieliczki, przesądziła już pierwsza runda partii dogrywkowych. Pierwszą zremisował czarnymi, w drugiej, mając białe figury, pokonał wyżej notowanego przeciwnika.

W ćwierćfinale Duda zmierzy się z czołowym szachistą Azerbejdżanu, notowanym na ósmym miejscu w rankingu FIDE Szachrijarem Mamedjarowem (2765), który dzień wcześniej bez konieczności dogrywek pokonał Daniiła Dubowa z Rosji 1,5:0,5.

Do Grand Prix FIDE zakwalifikowano 22 zawodników z czołówki światowej. Dwóch najlepszych awansuje do turnieju kandydatów - rywalizacji dającej bezpośrednią przepustkę do meczu o mistrzostwo świata z Norwegiem Magnusem Carlsenem.

Cykl składa się z czterech turniejów, każdy z uczestników wybiera udział w trzech z nich. W każdej z tych imprez startuje po 16 szachistów, walka toczy się systemem pucharowym: cztery rundy po dwie partie klasyczne - mecz i rewanż, a w przypadku remisu - dogrywki trzeciego dnia.

Pierwszy turniej GP FIDE odbył się w maju w Moskwie. Wygrał Rosjanin Jan Niepomniaszczij, który w finale pokonał swojego rodaka Aleksandra Griszczuka 2,5:1,5 po dogrywce. Obaj z dorobkiem - odpowiednio - 9 i 7 punktów prowadzą w klasyfikacji generalnej. Trzeci jest najwyżej notowany polski szachista Radosław Wojtaszek - 5 pkt, który w stolicy Rosji awansował do półfinału, wygrywając m.in. w ćwierćfinale ze Swidlerem 1,5:0,5.

Duda odpadł w Moskwie w pierwszej rundzie po porażce z Amerykaninem Wesleyem So.

Gospodarzami dwóch pozostałych GP FIDE będą Hamburg (4-18 listopada, wystartują Duda i Wojtaszek) i Tel Awiw (10-24 grudnia, Wojtaszek).

Pula nagród w każdym z czterech turniejów wynosi 130 tysięcy euro (24 tys. dla triumfatora). Dodatkowo 280 tys. euro będzie rozdzielone między czołową dziesiątkę końcowej punktacji cyklu (50 tys. dla zwycięzcy).