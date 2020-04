Prestiżowy turniej US Masters w golfie, który z powodu pandemii koronawirusa nie odbywa się w planowanym terminie 9-12 kwietnia, został przełożony na 9-15 listopada - poinformowali organizatorzy słynnej imprezy w Auguście.

"Pragniemy podkreślić, że nasze plany na przyszłość są zależne od rekomendacji i nakazów władz odpowiedzialnych za zdrowie" - zastrzegł Fred Ridley, przewodniczący zarządu Augusta National Golf Club, cytowany w oświadczeniu.

US Masters to jedna z czterech ważnych, tegorocznych imprez golfowych, które zostały odwołane lub przełożone z powodu kryzysu wywołanego przez koronawirusa. Taki los spotkał 149. edycję British Open (odwołana po raz pierwszy od 1945 roku), US Open (przełożony z czerwca na wrzesień) oraz PGA Championship (przełożony z maja na początek sierpnia).

Na całym świecie potwierdzono już ponad 1,6 miliona przypadków zakażenia koronawirusem, najwięcej właśnie w USA - ok. 470 tysięcy. Łącznie zmarło z jego powodu ponad 95 tysięcy osób.

mm/ co/