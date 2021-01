Golf. ​Obiekt należący do Donalda Trumpa wyrzucony z prestiżowych rozgrywek

Pole golfowe Trump National Golf Club należące do Donalda Trumpa zostało wyłączone z rozgrywek prestiżowych rozgrywek golfowych PGA America w sezonie 2022.

"Zarząd PGA przegłosował dziś rozwiązanie umowy z polem golfowym Trump Bedminster w Bedminster w stanie New Jersey. Nie będzie tam rozgrywek golfowych pod egidą PGA America w sezonie 2022" poinformował na Twitterze sternik federacji Jim Richerson.

Nie podano, czy decyzja ta ma związek z protestami i skandalem, do jakiego doszło w styczniu na Kapitolu. Zwolennicy polityka zaatakowali budynek, w wyniku powstałych zamieszek zginęło pięć osób.

Przedstawiciele obiektu należącego do Donalda Trumpa wyrazili głębokie rozczarowanie podjętą decyzją "Mieliśmy świetne partnerskie relacje z PGA. Nie mieli prawa rozwiązywać z nami umowy, to naruszenie jej zapisów" twierdzą. Nie wiadomo, czy w związku z tą opinią, sprawa trafi do sądu.

To już drugi przypadek, w którym klub golfowy Donalda Trumpa zostaje odsunięty od praw organizacyjnych. W 2015 roku w innym obiekcie Trump National w Los Angeles miał odbyć się turniej Grand Slam. Anulowano go po kontrowersyjnych wypowiedziach ówczesnego prezydenta na temat imigrantów.