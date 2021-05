Golf: Adrian Meronk trzeci w zawodach British Masters

Polak Adrian Meronk uzyskał trzecią lokatę w zawodach British Masters z cyklu European Tour. Zwycięzcą - po dogrywce - okazał się Anglik Richard Bland.

Zarówno 48-letni reprezentant gospodarzy, jaki i 24-letni Włoch Guido Migliozzi zakończyli cztery rundy turnieju sumą 275 uderzeń, czyli -13 wobec par trudnego pola Brabazon, które wielokrotnie gościło zawody pierwszej europejskiej serii zawodowej, a czterokrotnie prestiżowy Ryder Cup.

Obaj golfiści musieli ponownie pokonać osiemnasty dołek, na którym lepszy okazał się Bland, zaliczając tym samym swój pierwszy triumf po 25 latach od debiutu w lidze i 487 występach.

Jednego uderzenia, aby znaleźć się w dogrywce, zabrakło Meronkowi, który wynikiem -12 podzielił trzecie miejsce z Finem Mikko Korhonenem i Brytyjczykiem Davem Couplandem.

Meronk po raz drugi na podium w krótkim czasie

Polak stanął na podium zawodów European Tour drugi raz w tym miesiącu, a trzeci w swojej karierze - 2 maja wywalczył brąz w Tenerife Open, w listopadzie zeszłego roku w rozgrywanym w RPA turnieju Alfred Dunhill Championship zajął dzieloną drugą pozycję.

"Gradi" czeka na awans

27-latek z Wrocławia to pierwszy w historii biało-czerwony golfista, który wywalczył awans do European Tour. Kolejnym może stać się jego 26-letni przyjaciel Mateusz Gradecki, rywalizujący obecnie w drugoligowym Challenge Tour.



W piątek, po dwóch rundach rozgrywanego w Szwecji Range Servant Challenge by Hinton Golf, "Gradi" plasował się w gronie liderów. Do niedzielnego finału będzie przystępował z szóstego miejsca.