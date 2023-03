Gigantyczna reprezentacja Polski. Zanosi się na rekord igrzysk

Andrzej Gut-Mostowy – Igrzyska Europejskie 2023 to będzie największa impreza sportowa w tym roku na świecie. WIDEO

Podkreślał on, że po raz pierwszy w historii kraj Unii Europejskiej zorganizuje tę imprezę, w której można będzie zdobyć wiele przepustek na igrzyska olimpijskie w Paryżu (2024).

Igrzyska europejskie. Zanosi się na rekordową reprezentację Polski

Zanosi się na to, że rekordową reprezentację w historii tej imprezy wystawi właśnie Polska.

- Jako gospodarze mamy prawo do wykorzystania wielu miejsc. Spodziewam się, że nasza reprezentacja będzie liczyć 350-400 osób . Czeka nas zatem ogrom pracy, bo trzeba przygotować dokumentację dla wszystkich uczestników, a także wpisać ich do systemów akredytacyjnych. Tak naprawdę wszelką dokumentację trzeba przygotować dla około tysiąca osób, bo w tej chwili nie wiadomo, którzy z tych zawodników wezmą udział w igrzyskach europejskich. Mamy jednak w tym doświadczenie i sonie z tym poradzimy - powiedział Adam Krzesiński, sekretarz generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego, w rozmowie z Interia Sport.

Jeżeli sprawdzą się szacunki naszego działacza, a wcześniej znakomitego sportowca, to Polska może pobić rekord igrzysk europejskich. Do tej pory najliczniejszą reprezentację wystawiła w 2015 roku Rosja. Liczyła ona 353 sportowców. Na pewno padnie za to rekord, jeśli chodzi o gospodarza. Azerbejdżan w 2015 roku wystawił 290 sportowców, a Białoruś w 2019 roku - 233.