Festiwal rekordów. Tylko dwie Polki dźwigały więcej w historii

Festiwal rekordów Polski

W kategorii do 59 kilogramów Monika Szymanek pobiła rekord Polski w podrzucie (114 kg) i w dwuboju (196 kg). W kategorii do 64 kg Wołk ustanowiła trzy nowe rekordy kraju: w rwaniu (96 kg), w podrzucie (117 kg) i w dwuboju (213 kg). W kategorii do 81 kg Zielińska-Stubińska wyrównała własny rekord Polski w rwaniu (107 kg). W podrzucie pobiła już najlepszy wynik w kraju, uzyskując 135 kg. To dało też jej nowy rekord Polski w dwuboju - 242 kg. Padła zatem granica 240 kg.