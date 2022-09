Festiwal Biegowy - na poważnie i na wesoło. Od biegu przebierańców po Iron Run

Inne

Już po raz 13. kontynuacją Forum Ekonomicznego będzie Festiwal Biegowy. W tym roku odbędzie się w dniach od 9 do 11 września. Uczestnicy rywalizacji mają do wyboru 26 konkurencji. Na każdą z nich mogą zapisać się niemal do ostatniej chwili.

Zdjęcie Festiwal Biegów / Fundacja FB / materiały prasowe