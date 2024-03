Fatalny komunikat od Karasia. To już kolejny raz. Polak z trudem ogłasza

Robert Karaś w ubiegłym roku znalazł się na ustach mediów po tym, jak został mistrzem i rekordzistą świata na dystansie dziesięciokrotnego Ironmana. Niestety długo nie cieszył się z tego tytułu, bowiem wykryto w jego organizmie niedozwolone substancje. Zawodnik początkowo twierdził, że jest niewinny i nie zamierzał rezygnować ze swojej pasji. "Wiedziałem, że to biorę, natomiast nie zagłębiałem się, co to jest, bo miałem to w d... Zapytałem się, czy to jest legalne. Powiedział mi: "72 godziny i nie będziesz miał w organizmie", więc wiedziałem, że to jest coś nielegalnego" - mówił w programie "Hejt Park".

