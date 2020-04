Hiszpańska drużyna G2 Esports, której zawodnikiem jest Marcin Jankowski, po raz trzeci z rzędu wywalczyła mistrzostwo Europy w grę komputerową League of Legends. W niedzielnym finale pokonała brytyjskie Fnatic 3:0, a Polak został uznany MVP sezonu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski znów zrobił show. Zażartował z muzyki Michaela Jacksona. Wideo INTERIA.TV

W LoL mistrzostwa Europy rozgrywane są dwa razy w roku - tzw. sezon wiosenny i letni. "Jankos" najbardziej wartościowym zawodnikiem został po raz drugi z rzędu.

Reklama

"Takie wyróżnienia nie zdobywa się samemu. To dzięki mojej drużynie mogłem prezentować się tak dobrze" - powiedział Polak jeszcze przed rozpoczęciem decydującej batalii.



Choć do finału dotarły dwie najlepsze ekipy zasadniczej części rozgrywek, to okazał się on niezwykle jednostronny. Rywalizacja zaplanowana była do trzech wygranych meczów, a G2 Esports zwyciężyli gładko 3:0 i zgarnęli 80 tysięcy euro.



Niedzielny triumf dał im także awans na Mid-Season Invitational. To drugie najważniejsze globalne zawody, które w ubiegłym roku ekipa Jankowskiego wygrała. Z powodu pandemii koronawirusa impreza została przełożona na lipiec, a jej lokalizacja nie jest jeszcze znana.



League of Legends to drugi, po strzelance Counter-Strike: Global Offensive, najpopularniejszy tytuł esportowy w Polsce. W LoL dwie pięcioosobowe drużyny walczą na polu bitwy próbując zniszczyć bazę przeciwnika.

Zdjęcie Polscy kibice / AFP