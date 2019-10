Ronnie O'Sullivan odpadł w 1/8 finału English Open, turnieju rankingowego w snookerze, który odbywa się w Crawley. Pięciokrotnego mistrza świata pokonał Chińczyk Mei Xiwen, zwyciężając 4-3.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Octagon Girl" zachwyca fanów UFC. Wideo INTERIA.TV Inne English Open. Ronnie O'Sullivan w 1/8 finału

Wszystko rozstrzygnęło się w siódmej partii. Anglik na cztery pojedynki rozegrane w tej imprezie w aż trzech musiał podchodzić do decydującego frame'a. W czwartek wydawało się, że łatwo padnie on łupem Xiwena. Chińczyk odszedł jednak od stołu po wbiciu 52 punktów, pudłując na czerwonej do środka.

Reklama

O'Sullivan zgarnął 16 "oczek" i wyszedł tylko na czerwoną ustawioną przy bandzie do narożnej kieszeni. Nie trafił, a rywal wykorzystał swoją kolejną szansę, czyszcząc stół.

Xiwen po raz pierwszy awansował do ćwierćfinału turnieju rankingowego.



Wyniki 1/8 finału:

Mei Xiwen (Chiny) - Ronnie O'Sullivan (Anglia) 4-3

Mark Selby (Anglia) - Xiao Guodong (Chiny) 4-1



Ricky Walden (Anglia) - Thepchaiya Un-Nooh (Tajlandia) 4-2



Tian Pengfei (Chiny) - Si Jiahui (Chiny) 4-0



Zdjęcie Ronnie O'Sullivan / Getty Images

Pawo