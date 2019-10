Adam Stefanów na drugiej rundzie zakończył udział w English Open, rankingowym turnieju snookera, który odbywa się w Crawley. Polak przegrał z Anglikiem Louisem Heathcote'em 3-4.

Lepiej spotkanie zaczął 22-letni zawodnik z Leicester. Prowadził bowiem 3-0, wbijając dwa breaki powyżej 50 punktów (53 i 66). Potem jednak do gry wrócił trzy lata starszy Stefanów. Polak odrobił straty i doprowadził do decydującego, siódmego frame'a. W nim górą był Heathcote i to on awansował.

Z turniejem w drugiej rundzie pożegnał się Stuart Bingham. Obrońca tytułu, który w poprzedniej rundzie nie bez kłopotów wyeliminował Kacpra Filipiaka, w środę przegrał z Chińczykiem Si Jiahui 1-4.

Do trzeciej przeszedł natomiast Ronnie O'Sullivan. Anglik pokonał innego Chińczyka Yuana Sijuna 4-3, choć przegrywał już 1-3.



Wyniki 2. rundy:

Louis Heathcote (Anglia) - Adam Stefanów (Polska) 4-3

95:14, 89(53):14, 75(66):27, 53:91, 27:71, 49:62, 64:30

Ronnie O'Sullivan (Anglia) - Yuan Sijun (Chiny) 4-3

Dominic Dale (Walia) - Xu Si (Chiny) 4-1



David Gilbert (Anglia) - Ryan Davies (Anglia) 4-0



Zhou Yuelong (Chiny) - Ben Woollaston (Anglia) 4-0



Tom Ford (Anglia) - Lu Ning (Chiny) 4-0

Zhao Xintong (Chiny) - Anthony Hamilton (Anglia) 4-0



Fergal O'Brien (Irlandia) - Zhang Anda (Chiny) 4-2

Matthew Selt (Anglia) - Hammad Miah (Anglia) 4-1



Si Jiahui (Chiny) - Stuart Bingham (Anglia) 4-1

Mei Xiwen (Chiny) - Li Hang (Chiny) 4-0



Xiao Guodong (Chiny) - Brandon Sargeant (Anglia) 4-0



Ricky Walden (Anglia) - Sam Craigie (Anglia) walkower



Zdjęcie Adam Stefanów / Getty Images

Pawo