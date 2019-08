Nie może podziwiać najwytrwalszych śmiałków podczas Enea Ironman 70.3 Gdynia ? Nic straconego! Poniżej relacja na żywo z tej morderczej imprezy.

To będzie mały jubileusz, bowiem impreza po raz piąty odbędzie się pod szyldem legendarnej marki Ironman - symbolu wytrwałości, determinacji, pasji oraz przezwyciężania własnych słabości i przeszkód stawianych przez życie. Nie bez powodu marce towarzyszy slogan "Anything Is Possible" (wszystko jest możliwe).



Na starcie pojawiło się aż 58 przedstawicieli różnej narodowości

Wydaje się jednak, że świat już poznał się na uroku Gdyni i rozgrywanych w sierpniu zawodów z serii Ironman 70.3. Poza najlepszymi triathlonistami na świecie, startować w Gdyni chcą już amatorzy z najdalszych zakątków świata, chociażby z Nowej Zelandii, Japonii, Argentyny, Meksyku, Malezji, Kolumbii, RPA czy Zimbabwe. Na liście startowej znajdują się zawodnicy z 58 różnych państw, a 35 procent wszystkich uczestników stanowią obcokrajowcy. To pięciokrotnie więcej niż kilka lat temu!



Gotowi na szalone emocje?

Wszystkim startującym życzymy powodzenia, a kibicom niesamowitych wrażeń podczas oglądania!